«Успехи существенные» – харьковский командир о ситуации в районе Бахмута
Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что ВСУ постепенно продвигаются в районе Бахмута.
«Линия фронта несколько расширилась. С уверенностью могу сказать, что Силам обороны удается выбивать, выжигать, выковыривать противника с занимаемых ими позиций. Конечно, противник, понимая ориентировочный замысел, который есть в Силах обороны, пытается сопротивляться тому, что когда план будет реализован, он потеряет возможность контролировать каким-либо образом город Бахмут», — сообщил в эфире нацмарафона Федоренко.
Он также рассказал, что на этот участок фронта враг бросает весь свой имеющийся резерв личного состава, а также кроме мобилизованных и рот «Штурм-Z» РФ задействует качественно подготовленные войска.
«Это и десантники, и спецгруппы, и многие другие военнослужащие, задача которых единственная – не допустить прорыва линии обороны. Но на украинской земле гибнет он одинаково и у Сил обороны есть успех. Успехи существенные у Сил обороны есть», — отметил Федоренко.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что ВСУ постепенно продвигаются в районе Бахмута.".