В Генштабе ВСУ назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ

В течение суток враг в Харьковской области обстрелял по меньшей мере восемь населенных пунктов из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Уды, Охримовка, Огурцово и Тихое.

На Купянском направлении обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Кондрашовка и Купянск.