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В Генштабе ВСУ назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ

Происшествия 18:44   29.07.2023
Виктория Яковенко
В Генштабе ВСУ назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток враг в Харьковской области обстрелял по меньшей мере восемь населенных пунктов из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Уды, Охримовка, Огурцово и Тихое.

На Купянском направлении обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Кондрашовка и Купянск.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 18:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг в Харьковской области обстрелял по меньшей мере восемь населенных пунктов из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".