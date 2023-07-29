В Генштабе ВСУ назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток враг в Харьковской области обстрелял по меньшей мере восемь населенных пунктов из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Уды, Охримовка, Огурцово и Тихое.
На Купянском направлении обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Кондрашовка и Купянск.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 18:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг в Харьковской области обстрелял по меньшей мере восемь населенных пунктов из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".