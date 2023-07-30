Генштаб назвал 12 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг

Армия РФ на Харьковщине в течение суток обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Охримовка, Огурцово, Тихое, Тополи, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое, Кондрашовка и Купянск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

«Ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа «Shahed» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется», — пишет Генштаб.