Генштаб назвал 12 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ на Харьковщине в течение суток обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Охримовка, Огурцово, Тихое, Тополи, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое, Кондрашовка и Купянск.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
«Ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа «Shahed» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется», — пишет Генштаб.
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 07:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Харьковщине в течение суток обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Охримовка, Огурцово, Тихое, Тополи, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое, Кондрашовка и Купянск.".