Ворог обстріляв житло на Харківщині: прокуратура показала наслідки (фото)
За фактами обстрілів 29 липня міста Куп’янськ, села Вільхуватка Куп’янського району та села Борисівка Харківського району розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі,
– у Куп’янську пошкоджено житлові будинки;
– у селі Вільхуватка зазнала пошкоджень господарча споруда. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Куп’янщину з артилерії;
– внаслідок обстрілу села Борисівка близько 20:30 горіли житловий будинок та сарай.
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 10:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактами обстрілів 29 липня міста Куп’янськ, села Вільхуватка Куп’янського району та села Борисівка Харківського району розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).".