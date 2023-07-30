Ворог обстріляв житло на Харківщині: прокуратура показала наслідки (фото)

За фактами обстрілів 29 липня міста Куп’янськ, села Вільхуватка Куп’янського району та села Борисівка Харківського району розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі,

– у Куп’янську пошкоджено житлові будинки;

– у селі Вільхуватка зазнала пошкоджень господарча споруда. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Куп’янщину з артилерії;

– внаслідок обстрілу села Борисівка близько 20:30 горіли житловий будинок та сарай.



Фото: Харківська облпрокуратура