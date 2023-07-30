Live
  • Вс 30.07.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

ВСУ успешно отбили вражеские атаки у Берестового на Купянщине — Генштаб

Происшествия 19:04   30.07.2023
Елена Нагорная
ВСУ успешно отбили вражеские атаки у Берестового на Купянщине — Генштаб

В течение суток в Харьковской области украинские защитники успешно отбили вражеские атаки восточнее села Берестовое Купянского района. На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Из артиллерии и минометов военные РФ обстреляли населенные пункты Ветеринарное, Казачья Лопань, Волчанск, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Кондрашовка и Купянск, пишет Генштаб.

Читайте также: Армия РФ ударила по Волчанску на Харьковщине: ранен 84-летний мужчина

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Армия РФ возобновила атаки в направлении Боровой Харьковской области — Машовец
Армия РФ возобновила атаки в направлении Боровой Харьковской области — Машовец
30.07.2023, 09:26
ВСУ про бои под Купянском и Лиманом: целые подразделения теряют боеспособность
ВСУ про бои под Купянском и Лиманом: целые подразделения теряют боеспособность
30.07.2023, 10:25
На Харьковщине в понедельник — грозы: синоптики предупреждают об опасности
На Харьковщине в понедельник — грозы: синоптики предупреждают об опасности
30.07.2023, 16:53
Терехов доложил Зеленскому, насколько Харьков готов к зиме (видео)
Терехов доложил Зеленскому, насколько Харьков готов к зиме (видео)
30.07.2023, 16:21
Машовец рассказал о «тревожных» факторах на Купянском направлении
Машовец рассказал о «тревожных» факторах на Купянском направлении
29.07.2023, 09:53
Четыре дрона-камикадзе ударили по приграничному селу на Харьковщине
Четыре дрона-камикадзе ударили по приграничному селу на Харьковщине
30.07.2023, 11:05

Новости по теме:

19:04
ВСУ успешно отбили вражеские атаки у Берестового на Купянщине — Генштаб
16:53
На Харьковщине в понедельник — грозы: синоптики предупреждают об опасности
16:21
Терехов доложил Зеленскому, насколько Харьков готов к зиме (видео)
15:30
Сватанье на Слобожанщине: харьковские нацгвардейцы выпустили клип (видео)
13:40
Армия РФ ударила по Волчанску на Харьковщине: ранен 84-летний мужчина

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ВСУ успешно отбили вражеские атаки у Берестового на Купянщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 19:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области украинские защитники успешно отбили вражеские атаки восточнее села Берестовое Купянского района. На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".