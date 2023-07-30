ВСУ успешно отбили вражеские атаки у Берестового на Купянщине — Генштаб

В течение суток в Харьковской области украинские защитники успешно отбили вражеские атаки восточнее села Берестовое Купянского района. На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Из артиллерии и минометов военные РФ обстреляли населенные пункты Ветеринарное, Казачья Лопань, Волчанск, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Кондрашовка и Купянск, пишет Генштаб.