ВСУ успешно отбили вражеские атаки у Берестового на Купянщине — Генштаб
В течение суток в Харьковской области украинские защитники успешно отбили вражеские атаки восточнее села Берестовое Купянского района. На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Из артиллерии и минометов военные РФ обстреляли населенные пункты Ветеринарное, Казачья Лопань, Волчанск, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Кондрашовка и Купянск, пишет Генштаб.
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 19:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области украинские защитники успешно отбили вражеские атаки восточнее села Берестовое Купянского района. На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".