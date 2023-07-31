Войска РФ вновь атаковали у села Берестовое на Харьковщине — Генштаб ВСУ

ВСУ в Харьковской области успешно отбили атаку войск РФ восточнее села Берестовое Купянского района.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, пишет Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также армия РФ нанесла авиаудар в районе села Уды Золочевской громады и обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Нестерное, Бударки, Отрадное, Колодязное, Каменка, Фиголевка, Новомлинск и Западное.