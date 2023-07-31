Войска РФ вновь атаковали у села Берестовое на Харьковщине — Генштаб ВСУ
ВСУ в Харьковской области успешно отбили атаку войск РФ восточнее села Берестовое Купянского района.
На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, пишет Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также армия РФ нанесла авиаудар в районе села Уды Золочевской громады и обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Нестерное, Бударки, Отрадное, Колодязное, Каменка, Фиголевка, Новомлинск и Западное.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 19:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ в Харьковской области успешно отбили атаку войск РФ восточнее села Берестовое Купянского района.".