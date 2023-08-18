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Ще одна громада Харківщини ухвалила рішення про “дистанційку” з 1 вересня

Суспільство 23:15   18.08.2023
Олена Нагорна
Ще одна громада Харківщини ухвалила рішення про “дистанційку” з 1 вересня

В Олексіївській громаді Лозівського району Харківської області ухвалили рішення про продовження занять у навчальних закладах з 1 вересня у дистанційному форматі.

Про це повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

Зазначається, що при цьому під час наради обговорювали наявність у навчальних закладах укриттів та їхню придатність, організацію харчування дітей у навчальних закладах, необхідність своєчасного проведення медичних оглядів персоналу та дітей.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 23:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Олексіївській громаді Лозівського району Харківської області ухвалили рішення про продовження занять у навчальних закладах з 1 вересня у дистанційному форматі.".