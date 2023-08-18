Ще одна громада Харківщини ухвалила рішення про “дистанційку” з 1 вересня

В Олексіївській громаді Лозівського району Харківської області ухвалили рішення про продовження занять у навчальних закладах з 1 вересня у дистанційному форматі.

Про це повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

Зазначається, що при цьому під час наради обговорювали наявність у навчальних закладах укриттів та їхню придатність, організацію харчування дітей у навчальних закладах, необхідність своєчасного проведення медичних оглядів персоналу та дітей.