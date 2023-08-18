Ще одна громада Харківщини ухвалила рішення про “дистанційку” з 1 вересня
В Олексіївській громаді Лозівського району Харківської області ухвалили рішення про продовження занять у навчальних закладах з 1 вересня у дистанційному форматі.
Про це повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
Зазначається, що при цьому під час наради обговорювали наявність у навчальних закладах укриттів та їхню придатність, організацію харчування дітей у навчальних закладах, необхідність своєчасного проведення медичних оглядів персоналу та дітей.
Читайте також: 11 шкіл Харківщини можуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ще одна громада Харківщини ухвалила рішення про “дистанційку” з 1 вересня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 23:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Олексіївській громаді Лозівського району Харківської області ухвалили рішення про продовження занять у навчальних закладах з 1 вересня у дистанційному форматі.".