Приказ об онлайн-обучении отменили: что изменится для харьковских школьников

Министерство образования и науки Украины отменило свой приказ № 1112 и изъяло некоторые нормы из приказа № 1115. Изменения касаются дистанционной учебы.

Отменить документы обещал перед назначением первый вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров. А мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что руководство города было среди тех, кто инициировал этот процесс. Что изменится для школьников и учителей, сообщила пресс-служба Минобразования.

1️⃣ Требования к наполнению дистанционных классов такие же, как и для очных и смешанных. Согласно Закону Украины «О полном общем среднем образовании» класс можно открывать при наличии не менее пяти учащихся.

2️⃣ Школы могут открывать классы дистанционного обучения независимо от полной линейки параллелей.

3️⃣ Дети ВПЛ могут продолжать дистанционное обучение в своих школах независимо от места пребывания.

«Важно: эти решения не повлияют на приостановку деятельности дистанционных школ», — подчеркнули в МОН.

В то же время часть положений о «дистанционке» оставили в силе. А именно:

1️⃣ Очная и смешанная формы обучения возможны только при наличии укрытия в учебном заведении или на расстоянии не более 500 метров от него.

2️⃣ Учебные заведения, работающие с детьми на временно оккупированных территориях, могут продолжать функционировать даже тогда, когда там невозможно открыть ни один класс. Учителя таких заведений обучают наших детей на временно оккупированных территориях по педагогическому патронажу. Каждый учащийся получает индивидуальный подход с учетом безопасности. А учитель – оплату за обучение конкретного ребенка.

3️⃣ Детям, находящимся за границей, и дальше предоставляется возможность обучения по полной программе в дистанционных классах, а также по сокращенной — украиноведческому компоненту.

4️⃣ Для детей на ВОТ сохранена возможность учиться в дистанционном классе или по педагогическому патронажу — в зависимости от ситуации.