Live
  • Чт 17.07.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.81
  • EUR 48.52

В первый класс в Харькове уже записалось более 5000 детей – Терехов

Общество 17:01   17.07.2025
Виктория Яковенко
В первый класс в Харькове уже записалось более 5000 детей – Терехов Фото: Харьковский горсовет

О ситуации с формой обучения, строительством подземных школ и подготовкой к отопительному сезону в эфире нацмарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

По его данным, по состоянию на 17 июля в первый класс в Харькове записалось 5250 детей. Мэр акцентирует: это говорит о том, что город живет и люди верят в Харьков.

«Онлайн-обучение в Харькове будет. Я очень благодарен, что будет отменен ряд приказов, и мы это инициировали. Поскольку сегодня в Харькове невозможно учиться только офлайн, потому что не хватает мощностей для наших школ. Так как воздушные тревоги раздаются, и невозможно учить детей в наших школах. Поэтому строим школы: мы построили четыре подземных школы, кроме этого работают шесть станций метрополитена. Еще до начала учебного года построим три подземные школы, до конца года построим еще три. То есть у нас будут работать 10 школ под землей», – отметил Терехов.

Читайте также: Отменят ли в Харькове «дистанционку»: Терехов дал четкий ответ

Он также рассказал, что в Харькове круглосуточно уже готовятся к новому отопительному сезону.

«Мы работаем по всем направлениям, чтобы было устойчивое энерго-, водо-, теплоснабжение. Кроме этого, я недавно вернулся из Рима, и нам удалось привлечь для Харькова, в том числе для энергетиков Харькова, более 60 млн евро», — подчеркнул мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля
16.07.2025, 20:00
«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление» — Терехов (видео)
«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление» — Терехов (видео)
17.07.2025, 16:40
Новости Харькова — главное 17 июля: отменят ли в Харькове «дистанционку»
Новости Харькова — главное 17 июля: отменят ли в Харькове «дистанционку»
17.07.2025, 17:36
Опасную погоду прогнозируют в пятницу в Харькове и области
Опасную погоду прогнозируют в пятницу в Харькове и области
17.07.2025, 13:33
Топ-5 неудачных проектов, испортивших Харьков, назвала известный архитектор
Топ-5 неудачных проектов, испортивших Харьков, назвала известный архитектор
16.07.2025, 20:48
Подрыв райотдела полиции в Харькове: дело в суде, что грозит 15-летнему парню
Подрыв райотдела полиции в Харькове: дело в суде, что грозит 15-летнему парню
17.07.2025, 17:59

Новости по теме:

16:40
«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление» — Терехов (видео)
12:52
Отменят ли в Харькове «дистанционку»: Терехов дал четкий ответ
23:48
Взрывы в Харькове: атаковали предприятие, 16 БпЛА ударили по Киевскому району
18:53
Чем россияне били по Харькову: Терехов озвучил статистику за неделю
15:23
Где в Харькове все еще нет света после бури и когда всех запитают – Терехов

Вы читали новость: «В первый класс в Харькове уже записалось более 5000 детей – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 17:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации с формой обучения, строительством подземных школ и подготовкой к отопительному сезону в эфире нацмарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.".