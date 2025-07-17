В первый класс в Харькове уже записалось более 5000 детей – Терехов
О ситуации с формой обучения, строительством подземных школ и подготовкой к отопительному сезону в эфире нацмарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
По его данным, по состоянию на 17 июля в первый класс в Харькове записалось 5250 детей. Мэр акцентирует: это говорит о том, что город живет и люди верят в Харьков.
«Онлайн-обучение в Харькове будет. Я очень благодарен, что будет отменен ряд приказов, и мы это инициировали. Поскольку сегодня в Харькове невозможно учиться только офлайн, потому что не хватает мощностей для наших школ. Так как воздушные тревоги раздаются, и невозможно учить детей в наших школах. Поэтому строим школы: мы построили четыре подземных школы, кроме этого работают шесть станций метрополитена. Еще до начала учебного года построим три подземные школы, до конца года построим еще три. То есть у нас будут работать 10 школ под землей», – отметил Терехов.
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Он также рассказал, что в Харькове круглосуточно уже готовятся к новому отопительному сезону.
«Мы работаем по всем направлениям, чтобы было устойчивое энерго-, водо-, теплоснабжение. Кроме этого, я недавно вернулся из Рима, и нам удалось привлечь для Харькова, в том числе для энергетиков Харькова, более 60 млн евро», — подчеркнул мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, обучение, школа;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 17:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации с формой обучения, строительством подземных школ и подготовкой к отопительному сезону в эфире нацмарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.".