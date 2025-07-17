До першого класу в Харкові вже записалося понад 5000 дітей – Терехов

Про ситуацію із формою навчання, будівництвом підземних шкіл та підготовкою до опалювального сезону в етері нацмарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.

За його даними, станом на 17 липня у перший клас в Харкові записалося 5250 дітей. Міський голова акцентує: це каже про те, що місто живе і люди вірять в Харків.

«Онлайн-навчання у Харкові буде. Я дуже вдячний, що буде скасована низка наказів, і ми ініціювали це. Бо сьогодні у Харкові неможливо навчатися тільки офлайн, бо не вистачає потужностей для наших шкіл. Бо повітряні тривоги лунають, і неможливо навчати дітей у наших школах. Тому будуємо школи: ми побудували вже чотири підземні школи, крім цього працюють шість станцій метрополітену. Ще до початку навчального року побудуємо три підземні школи, до кінця року побудуємо ще три. Тобто у нас будуть працювати 10 шкіл під землею», – зазначив Терехов.

Він також розповів, що у Харкові цілодобово вже готуються до нового опалювального сезону.

«Ми працюємо по всіх напрямках, щоб було стале енерго-, водо-, теплопостачання. Крім цього, я нещодавно повернувся з Риму, і нам вдалося залучити для Харкова, у тому числі, для енергетиків Харкова, понад 60 млн євро», – підкреслив мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»