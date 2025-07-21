Наказ про онлайн-навчання скасували: що зміниться для харківських школярів

Міністерство освіти та науки України скасувало свій наказ № 1112 та вилучило деякі норми із наказу № 1115. Зміни стосуються дистанційного навчання.

Скасувати документи обіцяв перед призначенням перший віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров. А мер Харкова Ігор Терехов заявив, що керівництво міста було серед тих, хто ініціював цей процес. Що зміниться для школярів та вчителів, повідомила пресслужба Міносвіти.

1️⃣ Вимоги до наповнення дистанційних класів такі ж, як і для очних та змішаних. Згідно із Законом України “Про повну загальну середню освіту” клас можна відкривати за наявності щонайменше п’ять учнів.

2️⃣ Школи можуть відкривати класи дистанційного навчання незалежно від наявності повної лінійки паралелей.

3️⃣ Діти ВПО можуть продовжувати дистанційне навчання у своїх школах незалежно від місця перебування.

“Важливо: ці рішення не вплинуть на призупинення діяльності дистанційних шкіл”, – наголосили в МОН.

Водночас частину положень про “дистанційку” залишили в силі. А саме:

1️⃣ Очна та змішана форми навчання (чергування онлайн та очних занять) можливі лише за наявності укриття в закладі освіти або не більше як 500 метрів від нього.

2️⃣ Заклади освіти, що працюють із дітьми на ТОТ, можуть продовжувати функціонувати навіть тоді, якщо там неможливо відкрити жоден клас. Вчителі таких закладів навчають наших дітей на тимчасово окупованих територіях за педагогічним патронажем. Кожен учень отримує індивідуальний підхід з урахуванням безпеки. А вчитель — оплату за навчання конкретної дитини.

3️⃣ Дітям, які перебувають за кордоном, і надалі надається можливість навчання за повною програмою в дистанційних класах, а також за скороченою — українознавчим компонентом.

4️⃣ Для дітей на ТОТ збережено можливість навчатися в дистанційному класі або за педагогічним патронажем — залежно від безпекової ситуації.