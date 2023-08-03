Еще одна громада Харьковщины отказалась от офлайн-обучения с 1 сентября
Во всех школах Слобожанской громады Чугуевского района Харьковской области с 1 сентября обучение продолжится в дистанционной форме, до особого распоряжения.
Такое решение единогласно приняли 31 июля на заседании комиссии ТЭБ и ЧС поселкового совета, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
«В настоящее время укрытия есть в двух школах. При этом докладчики отметили короткое время подлета баллистических боеприпасов к образовательным учреждениям на территории громады», — говорится в публикации.
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Вопрос об онлайн-обучении с 1 сентября вынесут на рассмотрение сессии Слобожанского поссовета.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во всех школах Слобожанской громады Чугуевского района Харьковской области с 1 сентября обучение продолжится в дистанционной форме, до особого распоряжения.".