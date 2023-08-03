Ще одна громада Харківщини відмовилася від офлайн-навчання з 1 вересня

У всіх школах Слобожанської громади Чугуївського району Харківської області з 1 вересня навчання продовжиться у дистанційній формі, до особливого розпорядження.

Таке рішення одноголосно ухвалили 31 липня на засіданні комісії ТЕБ та НС селищної ради, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

“Наразі укриття є у двох школах. При цьому доповідачі відзначили короткий час підльоту балістичних боєприпасів до освітніх закладів на території громади”, – йдеться у публікації.

Питання про онлайн-навчання з 1 вересня винесуть на розгляд сесії Слобожанської селищної ради.