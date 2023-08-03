Ще одна громада Харківщини відмовилася від офлайн-навчання з 1 вересня
У всіх школах Слобожанської громади Чугуївського району Харківської області з 1 вересня навчання продовжиться у дистанційній формі, до особливого розпорядження.
Таке рішення одноголосно ухвалили 31 липня на засіданні комісії ТЕБ та НС селищної ради, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
“Наразі укриття є у двох школах. При цьому доповідачі відзначили короткий час підльоту балістичних боєприпасів до освітніх закладів на території громади”, – йдеться у публікації.
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Питання про онлайн-навчання з 1 вересня винесуть на розгляд сесії Слобожанської селищної ради.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 18:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У всіх школах Слобожанської громади Чугуївського району Харківської області з 1 вересня навчання продовжиться у дистанційній формі, до особливого розпорядження.".