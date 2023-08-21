В поселке Солоницевка под Харьковом определились с форматом обучения
В поселке Солоницевка Харьковского района Харьковской области решили, что образовательный процесс в 2023/2024 учебном году на территории громады продолжится в онлайн-формате.
Такое решение приняли 17 августа во время заседания местной комиссии по ТЭБ и ЧС, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 20:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Солоницевка Харьковского района Харьковской области решили, что образовательный процесс в 2023/2024 учебном году на территории громады продолжится в онлайн-формате.".