В поселке Солоницевка под Харьковом определились с форматом обучения

В поселке Солоницевка Харьковского района Харьковской области решили, что образовательный процесс в 2023/2024 учебном году на территории громады продолжится в онлайн-формате.

Такое решение приняли 17 августа во время заседания местной комиссии по ТЭБ и ЧС, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

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