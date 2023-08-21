Live
  • Пн 21.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

В поселке Солоницевка под Харьковом определились с форматом обучения

Общество 20:37   21.08.2023
Елена Нагорная
В поселке Солоницевка под Харьковом определились с форматом обучения

В поселке Солоницевка Харьковского района Харьковской области решили, что образовательный процесс в 2023/2024 учебном году на территории громады продолжится в онлайн-формате.

Такое решение приняли 17 августа во время заседания местной комиссии по ТЭБ и ЧС, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Читайте также: 11 школ Харьковщины могут начать учебный год в смешанном формате

Автор: Елена Нагорная
Популярно
На 380 млн грн экс-глава СБУ Харьковщины Дудин подал иск к правоохранителям
На 380 млн грн экс-глава СБУ Харьковщины Дудин подал иск к правоохранителям
21.08.2023, 17:18
Новые автобусы из Германии прибыли в Харьков: по каким маршрутам будут ездить
Новые автобусы из Германии прибыли в Харьков: по каким маршрутам будут ездить
21.08.2023, 12:55
Враг на Купянском направлении «зализывает раны» — Маляр
Враг на Купянском направлении «зализывает раны» — Маляр
21.08.2023, 09:36
Харьков вытянет всю область во время послевоенного восстановления – Либанова
Харьков вытянет всю область во время послевоенного восстановления – Либанова
21.08.2023, 17:59
На Харьковщине во вторник – грозы: синоптики предупреждают об опасности
На Харьковщине во вторник – грозы: синоптики предупреждают об опасности
21.08.2023, 13:52
Напилил деревьев на 120 тыс. грн: на Харьковщине будут судить черного лесоруба
Напилил деревьев на 120 тыс. грн: на Харьковщине будут судить черного лесоруба
21.08.2023, 21:01

Новости по теме:

20:37
В поселке Солоницевка под Харьковом определились с форматом обучения
20:16
В каком случае начнут принудительную эвакуацию детей с Купянщины — данные ХОВА
19:26
Сколько военных и техники РФ сейчас на Купянском направлении, рассказали в ВСУ
19:01
В Генштабе назвали 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
18:26
Дети остались дома одни: чрезвычайники в Харькове предотвратили трагедию

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В поселке Солоницевка под Харьковом определились с форматом обучения»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 20:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Солоницевка Харьковского района Харьковской области решили, что образовательный процесс в 2023/2024 учебном году на территории громады продолжится в онлайн-формате.".