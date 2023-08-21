У селищі Солоницівка під Харковом визначилися з форматом навчання
У селищі Солоницівка Харківського району Харківської області вирішили, що освітній процес у 2023/2024 навчальному році на території громади продовжиться в онлайн-форматі.
Таке рішення ухвалили 17 серпня під час засідання місцевої комісії з ТЕБ та НС, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 20:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Солоницівка Харківського району Харківської області вирішили, що освітній процес у 2023/2024 навчальному році на території громади продовжиться в онлайн-форматі.".