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У селищі Солоницівка під Харковом визначилися з форматом навчання

Суспільство 20:37   21.08.2023
Олена Нагорна
У селищі Солоницівка під Харковом визначилися з форматом навчання

У селищі Солоницівка Харківського району Харківської області вирішили, що освітній процес у 2023/2024 навчальному році на території громади продовжиться в онлайн-форматі.

Таке рішення ухвалили 17 серпня під час засідання місцевої комісії з ТЕБ та НС, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 20:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Солоницівка Харківського району Харківської області вирішили, що освітній процес у 2023/2024 навчальному році на території громади продовжиться в онлайн-форматі.".