Снег и сильный ветер. Прогноз погоды на 10 января в Харькове и области
Фото: twinkl.it
Прогноз погоды на субботу, 10 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью прогнозируют местами небольшой снег 🌨. Днем ожидают небольшой и мокрый снег 🌨.
На дорогах местами возможен гололедиц. Днем будет держаться облачная погода.
Ветер южной четверти, 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3 до 8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.
В Харькове ожидают небольшой снег 🌨. На дорогах местами прогнозируют гололед.
Ветер будет южной четверти, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет 3 – 5° мороза, днем 0 – 2° мороза.
Дата публикации материала: 9 января 2026 в 20:49