Сніг і сильний вітер. Прогноз погоди на 10 січня у Харкові й області
Прогноз погоди на суботу, 10 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі прогнозують місцями невеликий сніг🌨. Вдень очікують невеликий та мокрий сніг🌨.
На дорогах місцями можлива ожеледиця. Вдень буде триматися хмарна погода.
Вітер південної чверті, 7 – 12 м/с, вночі місцями пориви до 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 3 до 8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
У Харкові очікують невеликий сніг🌨. На дорогах місцями прогнозують ожеледицю.
Вітер буде південної чверті, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 3 – 5° морозу, вдень 0 – 2° морозу.
Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2026 в 20:29