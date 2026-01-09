Сніг і сильний вітер. Прогноз погоди на 10 січня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 10 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі прогнозують місцями невеликий сніг🌨. Вдень очікують невеликий та мокрий сніг🌨.

На дорогах місцями можлива ожеледиця. Вдень буде триматися хмарна погода.

Вітер південної чверті, 7 – 12 м/с, вночі місцями пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 3 до 8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Харкові очікують невеликий сніг🌨. На дорогах місцями прогнозують ожеледицю.

Вітер буде південної чверті, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 3 – 5° морозу, вдень 0 – 2° морозу.