На взятке и махинациях с весом марихуаны разоблачили полицейских в Харькове

Происшествия 17:33   16.01.2026
Елена Нагорная
На взятке и махинациях с весом марихуаны разоблачили полицейских в Харькове

По версии следствия, в Харькове полицейские за взятку в 66 тысяч гривен способствовали тому, чтобы килограмм каннабиса, найденный у мужчины, в материалах дела превратился в значительно меньший объем.

Харьковчанина, в автомобиле которого нашли килограмм каннабиса, доставили в один из райотделов полиции в июне 2023 года. Там мужчина объяснил, что приобрел марихуану через Telegram-канал с целью дальнейшего сбыта, информируют в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, начальник сектора отдела криминальной полиции вместе со своим подчиненным-оперуполномоченным пообещали задержанному квалифицировать его действия не как сбыт по статье 307 УКУ, а по более мягкой статье — 309 УКУ (незаконное хранение) путем уменьшения веса обнаруженного наркотика.

«Чтобы деньги не светились, полицейский привлек своего знакомого, работника аптеки. Именно на его банковскую карточку наркодилер перечислил взятку в 66 тысяч гривен. Для конспирации чиновник убедил аптекаря, что средства якобы являются зарплатой полицейских, участвующих в отражении вооруженной агрессии РФ в Харьковской области. На самом же деле снятые деньги были переданы наличными непосредственно начальнику сектора», — рассказывают в прокуратуре.

Наличные сотрудники полиции распределили между собой и выполнили обещание в отношении задержанного.

Обоим полицейским сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ), а наркоторговцу — по факту предоставления такой выгоды (ч. 1 ст. 369 УКУ). Им уже избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Елена Нагорная
