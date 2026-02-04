Live

Пьяный водитель на Харьковщине хотел «отмазаться» за $1000 – полиция

Общество 14:22   04.02.2026
Виктория Яковенко
Пьяный водитель на Харьковщине хотел «отмазаться» за $1000 – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине подозрение вручили мужчине, который, по данным следствия, пытался подкупить полицейский.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что в конце января в селе Мироновка копы остановили автомобиль из-за технической неисправности.

«В ходе проверки документов и общения с водителем правоохранители обнаружили признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили мужчине пройти осмотр на состояние опьянения с помощью Drаger. Результат составил 0,52 промилле алкоголя», — отметили в полиции.

Правоохранители добавили, после этого 53-летний водитель предложил копам 1000 долларов, чтобы на него не составляли административный протокол.

Полицейские зафиксировали факт предложения неправомерной выгоды. Следователи внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Материалы передадут в суд.

Напомним, в Харькове полисмены за взятку в 66 тысяч гривен способствовали тому, чтобы килограмм каннабиса, найденный у мужчины, в материалах дела превратился в значительно меньший объем, сообщали в Харьковской областной прокуратуре.

Читайте также: «Признает вину»: дело о гибели парня на предприятии на Харьковщине – в суде

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«В Украину идет потепление»: надолго ли – прогноз синоптиков
«В Украину идет потепление»: надолго ли – прогноз синоптиков
04.02.2026, 13:19
«Я люблю тишину» — Терехов о громкой похвале Харькова и сравнении с Киевом
«Я люблю тишину» — Терехов о громкой похвале Харькова и сравнении с Киевом
04.02.2026, 14:48
Подросток умер после операции: двоих хирургов судят в Харькове (фото)
Подросток умер после операции: двоих хирургов судят в Харькове (фото)
04.02.2026, 16:37
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
03.02.2026, 19:37
Новости Харькова — главное 4 февраля: удары по городу, что с отоплением
Новости Харькова — главное 4 февраля: удары по городу, что с отоплением
04.02.2026, 22:23
Без тепла при -25°: как выживает Харьков – итоги 4 февраля
Без тепла при -25°: как выживает Харьков – итоги 4 февраля
04.02.2026, 23:00

Новости по теме:

21.01.2026
Погорел на взятке: чиновника Госпродпотребслужбы будут судить в Харькове
16.01.2026
На взятке и махинациях с весом марихуаны разоблачили полицейских в Харькове
13.01.2026
Получил от россиянина взятку в 4,5 тыс. долларов: в Харькове задержали бегунка
24.11.2025
Водитель в Харькове предлагала копам 20, а затем 40 тысяч: чем это закончилось
31.10.2025
Медсестра погорела на оформлении фиктивной инвалидности женщине — приговор


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пьяный водитель на Харьковщине хотел «отмазаться» за $1000 – полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2026 в 14:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине подозрение вручили мужчине, который, по данным следствия, пытался подкупить полицейский.".