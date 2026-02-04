Пьяный водитель на Харьковщине хотел «отмазаться» за $1000 – полиция
На Харьковщине подозрение вручили мужчине, который, по данным следствия, пытался подкупить полицейский.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что в конце января в селе Мироновка копы остановили автомобиль из-за технической неисправности.
«В ходе проверки документов и общения с водителем правоохранители обнаружили признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили мужчине пройти осмотр на состояние опьянения с помощью Drаger. Результат составил 0,52 промилле алкоголя», — отметили в полиции.
Правоохранители добавили, после этого 53-летний водитель предложил копам 1000 долларов, чтобы на него не составляли административный протокол.
Полицейские зафиксировали факт предложения неправомерной выгоды. Следователи внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Материалы передадут в суд.
Напомним, в Харькове полисмены за взятку в 66 тысяч гривен способствовали тому, чтобы килограмм каннабиса, найденный у мужчины, в материалах дела превратился в значительно меньший объем, сообщали в Харьковской областной прокуратуре.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, полиция, пьяный водитель, харьковщина;
