«Признает вину»: дело о гибели парня на предприятии на Харьковщине – в суде

Правоохранители передали в суд дело о гибели 16-летнего подростка на предприятии в Новой Водолаге.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что фигурант организовал хозяйственную деятельность по изготовлению бетонных полов в ангаре в поселке Новая Водолага. У него не было лицензии и разрешительных документов.

5 ноября прошлого года на этом предприятии произошла трагедия.

«При устранении неисправности бетоносмесителя несовершеннолетний, не имея соответствующей квалификации и допуска, залез внутрь барабана для проведения сварочных работ. В этот момент двигатель бетоносмесителя внезапно включился, барабан начал вращаться, в результате чего парень получил тяжелые телесные повреждения», — рассказали правоохранители.

Другой работник выключил оборудование и вызвал «скорую», однако по дороге в больницу подросток умер.

Работодателю инкриминируют нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло за собой гибель человека (ч. 2 ст. 272 ​​УКУ). Отмечается, что мужчина признает вину в совершении преступления.

