«Признает вину»: дело о гибели парня на предприятии на Харьковщине – в суде
Правоохранители передали в суд дело о гибели 16-летнего подростка на предприятии в Новой Водолаге.
В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что фигурант организовал хозяйственную деятельность по изготовлению бетонных полов в ангаре в поселке Новая Водолага. У него не было лицензии и разрешительных документов.
5 ноября прошлого года на этом предприятии произошла трагедия.
«При устранении неисправности бетоносмесителя несовершеннолетний, не имея соответствующей квалификации и допуска, залез внутрь барабана для проведения сварочных работ. В этот момент двигатель бетоносмесителя внезапно включился, барабан начал вращаться, в результате чего парень получил тяжелые телесные повреждения», — рассказали правоохранители.
Другой работник выключил оборудование и вызвал «скорую», однако по дороге в больницу подросток умер.
Работодателю инкриминируют нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло за собой гибель человека (ч. 2 ст. 272 УКУ). Отмечается, что мужчина признает вину в совершении преступления.
Читайте также: Прокуратура вернула Харькову самострои в Холодногорском районе
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гибель, предприятие, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Признает вину»: дело о гибели парня на предприятии на Харьковщине – в суде», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 февраля 2026 в 12:17;