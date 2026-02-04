Live

«Признает вину»: дело о гибели парня на предприятии на Харьковщине – в суде

Общество 12:17   04.02.2026
Виктория Яковенко
«Признает вину»: дело о гибели парня на предприятии на Харьковщине – в суде Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело о гибели 16-летнего подростка на предприятии в Новой Водолаге.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что фигурант организовал хозяйственную деятельность по изготовлению бетонных полов в ангаре в поселке Новая Водолага. У него не было лицензии и разрешительных документов.

5 ноября прошлого года на этом предприятии произошла трагедия.

«При устранении неисправности бетоносмесителя несовершеннолетний, не имея соответствующей квалификации и допуска, залез внутрь барабана для проведения сварочных работ. В этот момент двигатель бетоносмесителя внезапно включился, барабан начал вращаться, в результате чего парень получил тяжелые телесные повреждения», — рассказали правоохранители.

Другой работник выключил оборудование и вызвал «скорую», однако по дороге в больницу подросток умер.

Работодателю инкриминируют нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло за собой гибель человека (ч. 2 ст. 272 ​​УКУ). Отмечается, что мужчина признает вину в совершении преступления.

гибель подростка на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
Автор: Виктория Яковенко
