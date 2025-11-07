16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение

Правоохранители вручили подозрение работодателю после смерти подростка на производстве в Новой Водолаге. Следствие выяснило, что предприятие работало нелегально.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант организовал хозяйственную деятельность по изготовлению бетонных полов в ангаре в поселке Новая Водолага, не имея лицензии и необходимых разрешений.

«Для работ он привлек 16-летнего подростка и заключил с ним устный трудовой договор, что является грубым нарушением законодательства. Он не провел инструктажей по охране труда, не обеспечил средствами индивидуальной защиты, не организовал медицинский осмотр и техническое наблюдение квалифицированного лица», — установили правоохранители.

Трагедия произошла 5 ноября. Как рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов, подросток с напарником в начале смены заметили, что сломалась бетономешалка.

«И несовершеннолетний решил самостоятельно ее починить. Полез в технику со сварочным аппаратом, залез ногами внутрь и включил сварку. Но после этого замкнуло мотор. В этот момент провернулся шнек на дне бетономешалки и отрезал парню ногу. На место пришлось вызвать и врачей, и спасателей. Медики не смогли сами получить пострадавшего, чтобы оказать помощь. Поэтому спасателям пришлось разрезать бетономешалку болгаркой, чтобы уволить парня», — отметил Болвинов.

«Скорая» госпитализировала парня, но спасти его не удалось. Подросток умер от болевого шока.

Правоохранители установили местонахождение работодателя и 6 ноября задержали его в городе Нежин Черниговской области. 48-летнему мужчине вручили подозрение в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло за собой гибель людей (ч. 2 ст. 272 ​​УКУ).

В прокуратуре говорят: будут ходатайствовать, чтобы фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.