Live

16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение

Общество 14:47   07.11.2025
Виктория Яковенко
16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители вручили подозрение работодателю после смерти подростка на производстве в Новой Водолаге. Следствие выяснило, что предприятие работало нелегально.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант организовал хозяйственную деятельность по изготовлению бетонных полов в ангаре в поселке Новая Водолага, не имея лицензии и необходимых разрешений.

«Для работ он привлек 16-летнего подростка и заключил с ним устный трудовой договор, что является грубым нарушением законодательства. Он не провел инструктажей по охране труда, не обеспечил средствами индивидуальной защиты, не организовал медицинский осмотр и техническое наблюдение квалифицированного лица», — установили правоохранители.

Трагедия произошла 5 ноября. Как рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов, подросток с напарником в начале смены заметили, что сломалась бетономешалка.

«И несовершеннолетний решил самостоятельно ее починить. Полез в технику со сварочным аппаратом, залез ногами внутрь и включил сварку. Но после этого замкнуло мотор. В этот момент провернулся шнек на дне бетономешалки и отрезал парню ногу. На место пришлось вызвать и врачей, и спасателей. Медики не смогли сами получить пострадавшего, чтобы оказать помощь. Поэтому спасателям пришлось разрезать бетономешалку болгаркой, чтобы уволить парня», — отметил Болвинов.

«Скорая» госпитализировала парня, но спасти его не удалось. Подросток умер от болевого шока.

Правоохранители установили местонахождение работодателя и 6 ноября задержали его в городе Нежин Черниговской области. 48-летнему мужчине вручили подозрение в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло за собой гибель людей (ч. 2 ст. 272 ​​УКУ).

В прокуратуре говорят: будут ходатайствовать, чтобы фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

подросток погиб на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
подросток погиб на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
подросток погиб на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: В Харькове 29 мужчин избежали мобилизации из-за чиновницы ТЦК – СБУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
07.11.2025, 06:00
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
07.11.2025, 14:51
ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске
ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске
07.11.2025, 07:16
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
06.11.2025, 13:31
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
06.11.2025, 16:14
16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение
16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение
07.11.2025, 14:47

Новости по теме:

25.09.2025
Полицейский на Харьковщине получил подозрение: за какую «помощь» — следствие
25.08.2025
Украл деньги и потратил на свои нужды: кража на берегу реки на Харьковщине
05.08.2025
Совершал экономическое насилие: мужчину подозревают в издевательстве над мамой
28.06.2025
Махинации на фортификациях: подозрение вручили экс-заместителю мэра Харькова
24.03.2025
Харьковчанину грозит пожизненное за возможную помощь РФ: что сделал мужчина


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 14:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вручили подозрение работодателю после смерти подростка на производстве в Новой Водолаге. Следствие выяснило, что предприятие работало нелегально.".