16-річний загинув у бетонозмішувачі на Харківщині: хто отримав підозру
Правоохоронці вручили підозру роботодавцю після смерті підлітка на виробництві у Новій Водолазі. Слідство з’ясувало, що підприємство працювало нелегально.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант організував господарську діяльність із виготовлення бетонних підлог в ангарі у селищі Нова Водолага, не маючи ліцензії та необхідних дозволів.
«Для робіт він залучив 16-річного підлітка та уклав з ним усний трудовий договір, що є грубим порушенням законодавства. Він не провів інструктажів з охорони праці, не забезпечив засобами індивідуального захисту, не організував медичний огляд і технічний нагляд кваліфікованої особи», – встановили правоохоронці.
Трагедія сталася 5 листопада. Як розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов, підліток із напарником на початку зміни помітили, що зламалася бетонозмішувач.
«І неповнолітній вирішив самостійно її полагодити. Поліз до техніки зі зварювальним апаратом, заліз ногами в середину й увімкнув зварку. Та після цього замкнуло мотор. У цей момент провернувся шнек на дні бетономішалки й відрізав хлопцеві ногу. На місце довелося викликати і лікарів, і рятувальників. Медики не змогли самі дістати постраждалого, щоб надати допомогу. Тож рятувальникам довелося розрізати бетономішалку болгаркою, щоб звільнити хлопця», – зазначив Болвінов.
«Швидка» шпиталізувала хлопця, але врятувати його не вдалося. Підліток помер від больового шоку.
Правоохоронці встановили місцезнаходження роботодавця та 6 листопада затримали його у місті Ніжин Чернігівської області. 48-річному чоловіку вручили підозру в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 272 ККУ).
У прокуратурі кажуть: клопотатимуть аби фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
