Live

16-річний загинув у бетонозмішувачі на Харківщині: хто отримав підозру

Суспільство 14:47   07.11.2025
Вікторія Яковенко
16-річний загинув у бетонозмішувачі на Харківщині: хто отримав підозру Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці вручили підозру роботодавцю після смерті підлітка на виробництві у Новій Водолазі. Слідство з’ясувало, що підприємство працювало нелегально.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант організував господарську діяльність із виготовлення бетонних підлог в ангарі у селищі Нова Водолага, не маючи ліцензії та необхідних дозволів.

«Для робіт він залучив 16-річного підлітка та уклав з ним усний трудовий договір, що є грубим порушенням законодавства. Він не провів інструктажів з охорони праці, не забезпечив засобами індивідуального захисту, не організував медичний огляд і технічний нагляд кваліфікованої особи», – встановили правоохоронці.

Трагедія сталася 5 листопада. Як розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов, підліток із напарником на початку зміни помітили, що зламалася бетонозмішувач.

«І неповнолітній вирішив самостійно її полагодити. Поліз до техніки зі зварювальним апаратом, заліз ногами в середину й увімкнув зварку. Та після цього замкнуло мотор. У цей момент провернувся шнек на дні бетономішалки й відрізав хлопцеві ногу. На місце довелося викликати і лікарів, і рятувальників. Медики не змогли самі дістати постраждалого, щоб надати допомогу. Тож рятувальникам довелося розрізати бетономішалку болгаркою, щоб звільнити хлопця», – зазначив Болвінов.

«Швидка» шпиталізувала хлопця, але врятувати його не вдалося. Підліток помер від больового шоку.

Правоохоронці встановили місцезнаходження роботодавця та 6 листопада затримали його у місті Ніжин Чернігівської області. 48-річному чоловіку вручили підозру в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 272 ККУ).

У прокуратурі кажуть: клопотатимуть аби фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

подросток погиб на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
подросток погиб на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
подросток погиб на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: У Харкові 29 чоловіків уникнули мобілізації через посадовицю ТЦК – СБУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
16-річний загинув у бетонозмішувачі на Харківщині: хто отримав підозру
16-річний загинув у бетонозмішувачі на Харківщині: хто отримав підозру
07.11.2025, 14:47
Зеленський повідомив про удари по Лозовій, люди залишилися без світла
Зеленський повідомив про удари по Лозовій, люди залишилися без світла
07.11.2025, 10:58
У Deep State підтвердили успіхи РФ на півночі від Харкова (карти)
У Deep State підтвердили успіхи РФ на півночі від Харкова (карти)
07.11.2025, 11:20
Нові дорожні знаки пошкодили під Харковом: Задоренко звернувся до жителів
Нові дорожні знаки пошкодили під Харковом: Задоренко звернувся до жителів
07.11.2025, 12:08
На Харківщині побили 86-річну жінку. Нападником міг бути її зять
На Харківщині побили 86-річну жінку. Нападником міг бути її зять
07.11.2025, 11:50
У Харкові нарубали дерев на 12 тисяч гривень. Екоінспектори знайшли винуватця
У Харкові нарубали дерев на 12 тисяч гривень. Екоінспектори знайшли винуватця
07.11.2025, 10:06

Новини за темою:

25.09.2025
Поліцейський на Харківщині отримав підозру: за яку «допомогу» – слідство
25.08.2025
Вкрав гроші й витратив на свої потреби: крадіжка на березі річки на Харківщині
05.08.2025
Здійснював економічне насильство: чоловіка підозрюють у знущанні над матірʼю
28.06.2025
Махінації на фортифікаціях: підозру вручили ексзаступнику мера Харкова, деталі
24.03.2025
Харків’янину загрожує довічне за можливу допомогу РФ: що зробив чоловік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «16-річний загинув у бетонозмішувачі на Харківщині: хто отримав підозру», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2025 в 14:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вручили підозру роботодавцю після смерті підлітка на виробництві у Новій Водолазі. Слідство з’ясувало, що підприємство працювало нелегально.".