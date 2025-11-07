У Харкові 29 чоловіків уникнули мобілізації через посадовицю ТЦК – СБУ

Правоохоронці у Харкові вручили підозру посадовиці ТЦК. За даними слідства, вона «знімала» ухилянтів з розшуку.

Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, що 48-річна операторка одного з районних ТЦК та СП незаконно вносила зміни до реєстру «Оберіг». Зокрема, безпідставно видаляла відмітки про розшук осіб, які порушили правила військового обліку, використовуючи свій електронний ключ доступу.

Через дії фігурантки 29 чоловіків призовного віку незаконно уникнули мобілізації, зазначили правоохоронці.

Вдома у жінки вилучили службову документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами, додали в СБУ.

Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 ККУ (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї).

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших осіб, які, ймовірно, причетні до цієї схеми.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці передали до суду справу 55-річного мешканця Харкова. Слідство вважає, що він допомагав ухилянтам незаконно виїжджати за кордон.