В Харькове 29 мужчин избежали мобилизации из-за чиновницы ТЦК – СБУ
Правоохранители в Харькове вручили подозрение чиновнице ТЦК. По данным следствия, она «снимала» уклонистов с розыска.
Прессекретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что 48-летняя оператор одного из районных ТЦК и СП незаконно вносила изменения в реестр «Оберег». В частности, безосновательно удаляла отметки о розыске лиц, нарушивших правила военного учета, используя свой электронный ключ доступа.
Из-за действий фигурантки 29 мужчин призывного возраста незаконно избежали мобилизации, отметили правоохранители.
Дома у женщины изъяли служебную документацию, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами, добавили в СБУ.
Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 362 УКУ (несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, совершено по предварительному сговору группой лиц, имеющих право доступа к ней).
Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других лиц, вероятно, причастных к этой схеме.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», правоохранители передали в суд дело 55-летнего жителя Харькова. Следствие считает, что он помогал уклонистам незаконно выезжать за границу.
