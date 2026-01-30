Називав Харків «русским городом»: підозру вручили монаху УПЦ МП

На Харківщині правоохоронці вручили підозру представнику УПЦ (МП), який, за даними слідства, виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант – 62-річний монах однієї з релігійних громад Харківської єпархії УПЦ (МП).

«Від березня минулого року чоловік регулярно виправдовував російську агресію проти України, розпочату у 2014 році, та розпалював ворожнечу і ненависть на національному ґрунті», – встановили в СБУ.

Ці кремлівські наративи фігурант писав у проросійських каналах і в чатах у мережі «Телеграм», розповіли правоохоронці.

«У своїх дописах він стверджував, що Харків нібито «был, есть и будет русским городом». Зловмисник мріяв про якнайшвидшу окупацію ворогом не лише східних, а й південних регіонів України, називаючи «руськими» містами Одесу й Миколаїв. Про це він неодноразово висловлювався під час особистого спілкування з прихожанами», – повідомили в СБУ.

Крім цього, кажуть правоохоронці, чоловік систематично публікував на проросійських інформресурсах принизливі висловлювання на адресу українців, вигадував образливі назви для представників української нації.

Під час обшуків на роботі та вдома у фігуранта вилучили мобільний телефон із доказами. Також знайшли понад 160 тисяч російських рублів та грошові кошти в доларах США, євро та гривні на загальну суму понад 2,6 млн грн, ймовірно здобуті в якості винагороди за проведення протиправної діяльності.

«Також виявлено ознаки скоєння ним інших злочинів на шкоду державній безпеці України, зокрема несанкціонованого поширення інформації про розміщення ЗСУ», – підкресилили в СБУ.

Йому повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі та ненависті) та ч. 2 та 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинені повторно).

«Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його протиправних дій за іншими статтями ККУ», – зазначили правоохоронці.