Називав Харків «русским городом»: підозру вручили монаху УПЦ МП
На Харківщині правоохоронці вручили підозру представнику УПЦ (МП), який, за даними слідства, виправдовував збройну агресію РФ проти України.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант – 62-річний монах однієї з релігійних громад Харківської єпархії УПЦ (МП).
«Від березня минулого року чоловік регулярно виправдовував російську агресію проти України, розпочату у 2014 році, та розпалював ворожнечу і ненависть на національному ґрунті», – встановили в СБУ.
Ці кремлівські наративи фігурант писав у проросійських каналах і в чатах у мережі «Телеграм», розповіли правоохоронці.
«У своїх дописах він стверджував, що Харків нібито «был, есть и будет русским городом». Зловмисник мріяв про якнайшвидшу окупацію ворогом не лише східних, а й південних регіонів України, називаючи «руськими» містами Одесу й Миколаїв. Про це він неодноразово висловлювався під час особистого спілкування з прихожанами», – повідомили в СБУ.
Крім цього, кажуть правоохоронці, чоловік систематично публікував на проросійських інформресурсах принизливі висловлювання на адресу українців, вигадував образливі назви для представників української нації.
Під час обшуків на роботі та вдома у фігуранта вилучили мобільний телефон із доказами. Також знайшли понад 160 тисяч російських рублів та грошові кошти в доларах США, євро та гривні на загальну суму понад 2,6 млн грн, ймовірно здобуті в якості винагороди за проведення протиправної діяльності.
«Також виявлено ознаки скоєння ним інших злочинів на шкоду державній безпеці України, зокрема несанкціонованого поширення інформації про розміщення ЗСУ», – підкресилили в СБУ.
Йому повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі та ненависті) та ч. 2 та 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинені повторно).
«Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його протиправних дій за іншими статтями ККУ», – зазначили правоохоронці.
