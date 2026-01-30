Называл Харьков «русским городом»: подозрение вручили монаху УПЦ МП

В Харьковской области правоохранители вручили подозрение представителю УПЦ МП, который, по данным следствия, оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант — 62-летний монах одной из религиозных громад Харьковской епархии УПЦ (МП).

«С марта прошлого года мужчина регулярно оправдывал российскую агрессию против Украины, начатую в 2014 году, и разжигал вражду и ненависть на национальной почве», — установили в СБУ.

Эти кремлевские нарративы фигурант писал в пророссийских каналах и в чатах Telegram, рассказали правоохранители.

«В своих сообщениях он утверждал, что Харьков якобы был, есть и будет «русским городом». Злоумышленник мечтал о скорейшей оккупации врагом не только восточных, но и южных регионов Украины, называя «русскими» городами Одессу и Николаев. Об этом он неоднократно высказывался в ходе личного общения с прихожанами», — сообщили в СБУ.

Кроме этого, говорят правоохранители, мужчина систематически публиковал на пророссийских информресурсах унизительные высказывания в адрес украинцев, придумывал оскорбительные названия для представителей украинской нации.

Во время обысков на работе и дома у фигуранта изъяли мобильный телефон с доказательствами. Также нашли более 160 тысяч российских рублей и денежные средства в долларах США, евро и гривне на общую сумму более 2,6 млн грн, вероятно, полученные в качестве вознаграждения за проведение противоправной деятельности.

«Также выявлены признаки совершения им других преступлений в ущерб государственной безопасности Украины, в частности, несанкционированного распространения информации о размещении ВСУ», — подчеркнули в СБУ.

Ему сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 1 ст. 161 (разжигание национальной розни и ненависти) и ч. 2 и 3 ст. 436-2 (изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершены повторно).

«Решается вопрос дополнительной квалификации его противоправных действий по другим статьям УКУ», — отметили правоохранители.