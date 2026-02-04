“Визнає вину”: справа про трагедію на підприємстві на Харківщині – у суді

Правоохоронці передали до суду справу про загибель 16-річного підлітка на підприємстві у Новій Водолазі.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що фігурант організував господарську діяльність із виготовлення бетонних підлог в ангарі у селищі Нова Водолага. Він не мав ліцензії та дозвільних документів.

5 листопада торік на цьому підприємстві сталася трагедія.

«Під час усунення несправності бетонозмішувача неповнолітній, не маючи відповідної кваліфікації та допуску, заліз усередину барабана для проведення зварювальних робіт. У цей момент двигун бетонозмішувача раптово увімкнувся, барабан почав обертатися, внаслідок чого хлопець зазнав тяжких тілесних ушкоджень», – розповіли правоохоронці.

Інший працівник вимкнув обладнання та викликав «швидку», однак дорогою до лікарні підліток помер.

Роботодавцю інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, яка зобов’язана їх дотримуватися, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 ККУ). Зазначається, що чоловік визнає вину у вчиненні злочину.

Читайте також: Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі