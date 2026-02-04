Live

“Визнає вину”: справа про трагедію на підприємстві на Харківщині – у суді

Суспільство 12:17   04.02.2026
Вікторія Яковенко
“Визнає вину”: справа про трагедію на підприємстві на Харківщині – у суді Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу про загибель 16-річного підлітка на підприємстві у Новій Водолазі.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що фігурант організував господарську діяльність із виготовлення бетонних підлог в ангарі у селищі Нова Водолага. Він не мав ліцензії та дозвільних документів.

5 листопада торік на цьому підприємстві сталася трагедія.

«Під час усунення несправності бетонозмішувача неповнолітній, не маючи відповідної кваліфікації та допуску, заліз усередину барабана для проведення зварювальних робіт. У цей момент двигун бетонозмішувача раптово увімкнувся, барабан почав обертатися, внаслідок чого хлопець зазнав тяжких тілесних ушкоджень», – розповіли правоохоронці.

Інший працівник вимкнув обладнання та викликав «швидку», однак дорогою до лікарні підліток помер.

Роботодавцю інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, яка зобов’язана їх дотримуватися, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 ККУ). Зазначається, що чоловік визнає вину у вчиненні злочину.

гибель подростка на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
гибель подростка на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
гибель подростка на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Без тепла при -25°: як виживає Харків – підсумки 4 лютого
Без тепла при -25°: як виживає Харків – підсумки 4 лютого
04.02.2026, 23:00
«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків
«В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків
04.02.2026, 13:19
Підліток помер після операції: двох хірургів судять у Харкові (фото)
Підліток помер після операції: двох хірургів судять у Харкові (фото)
04.02.2026, 16:37
“Робив добрі справи”, але звільнився: радник Синєгубова Семенуха мобілізувався
“Робив добрі справи”, але звільнився: радник Синєгубова Семенуха мобілізувався
04.02.2026, 10:17
“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку
“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку
04.02.2026, 11:21
Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі
Прокуратура повернула Харкову самобуди в Холодногірському районі
04.02.2026, 11:00

Новини за темою:

21.12.2025
Атака на Ізюм: загибель патрульної поліціянтки від КАБа підтвердила Нацполіція
08.03.2024
Синєгубов назвав головні проблеми Харківщини
26.01.2024
Під Харковом знайшли повішаного кота: поліція відкрила справу
18.12.2023
Підрив курсантів на Харківщині: справу передали до суду
12.08.2023
Обстріл Куп’янщини: деталі загибелі жінки та наслідки – поліція (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Визнає вину”: справа про трагедію на підприємстві на Харківщині – у суді», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2026 в 12:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу про загибель 16-річного підлітка на підприємстві у Новій Водолазі.".