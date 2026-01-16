Копы на Харьковщине работают в усиленном режиме из-за перебоев со светом
В результате вражеских обстрелов в некоторых населенных пунктах региона наблюдаются перебои в электроснабжении. Правоохранители работают в усиленном режиме для обеспечения публичной безопасности и правопорядка.
В частности, как говорят в ГУ Нацполиции в Харьковской области, особое внимание правоохранители уделяют безопасности дорожного движения.
«На перекрестках, где из-за обесточивания не работают светофоры, дорожное движение регулируют полицейские. Это позволяет предотвратить возникновение аварийных ситуаций и обеспечить безопасное передвижение транспорта и пешеходов», — отметили в полиции.
Также на улицах несут службу автопатрули полиции.
«С помощью громкоговорителей правоохранители информируют граждан об объявлении и отбое воздушной тревоги, а также напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности», — добавили правоохранители.
Видео: ГУНП в Харьковской области
Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ситуация со светом в Харьковской области остается сложной. Он рассказал, что накануне один из энергообъектов получил достаточно серьезные повреждения. Он добавил, что в области действуют графики аварийных отключений света – преимущественно не дольше, чем на 3-4 часа. Однако прогнозируют отключение до 6–8 часов.
