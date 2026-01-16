Live

Копи на Харківщині працюють у посиленому режимі через перебої зі світлом

Суспільство 13:41   16.01.2026
Вікторія Яковенко
Копи на Харківщині працюють у посиленому режимі через перебої зі світлом Фото: ГУНП в Харківській області

Внаслідок ворожих обстрілів в деяких населених пунктах регіону спостерігаються перебої в електропостачанні. Тож правоохоронці працюють у посиленому режимі для забезпечення публічної безпеки та правопорядку.

Зокрема, як кажуть у ГУ Нацполіції в Харківській області, особливу увагу правоохоронці приділяють безпеці дорожнього руху.

«На перехрестях, де через знеструмлення не працюють світлофори, дорожній рух регулюють поліцейські. Це дозволяє запобігти виникненню аварійних ситуацій та забезпечити безпечне пересування транспорту і пішоходів», – зазначили у поліції.

Також на вулицях несуть службу автопатрулі поліції.

«За допомогою гучномовців правоохоронці інформують громадян про оголошення та відбій повітряної тривоги, а також нагадують про необхідність дотримання заходів безпеки», – додали правоохоронці.

Відео: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ситуація зі світлом на Харківщині залишається складною. Він розповів, що напередодні один із енергооб’єктів зазнав досить серйозних пошкоджень. Він додав, що в області діють графіки аварійних відключень світла — переважно не довше, ніж на 3-4 години. Однак прогнозують відключення до 6–8 годин.

Читайте також: Що з комендантською годиною і канікулами у школах на Харківщині: відповідь ОВА

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Нечиста справа: кого підозрюють у масштабному забрудненні земель у Харкові
Нечиста справа: кого підозрюють у масштабному забрудненні земель у Харкові
16.01.2026, 14:22
Правила комендантської години міняють, уночі можна виходити з дому (оновлено)
Правила комендантської години міняють, уночі можна виходити з дому (оновлено)
16.01.2026, 11:25
Вигадала важку хворобу доньки, щоб отримувати соцвиплати: кого підозрюють
Вигадала важку хворобу доньки, щоб отримувати соцвиплати: кого підозрюють
16.01.2026, 10:50
На 91 році життя померла відома вчена-генетик Олена Гречаніна
На 91 році життя померла відома вчена-генетик Олена Гречаніна
16.01.2026, 10:54
Що з комендантською годиною і канікулами у школах на Харківщині: відповідь ОВА
Що з комендантською годиною і канікулами у школах на Харківщині: відповідь ОВА
16.01.2026, 12:12
Новини Харкова – головне 16 січня: померла Гречаніна, ситуація зі світлом
Новини Харкова – головне 16 січня: померла Гречаніна, ситуація зі світлом
16.01.2026, 13:44

Новини за темою:

15.01.2026
Втекла з медзакладу в Харкові: дитину знайшли в іншому місті
15.01.2026
На Харківщині пограбували жінку, яка посковзнулася на льоду
15.01.2026
FPV-дрон знищив авто поліцейських: копи намагалися евакуювати людей
14.01.2026
У Харкові чоловік вдарив ножем знайомого: потерпілий сховався у під’їзді
14.01.2026
У Харкові біля будинку напали на жінку: чи знайшли підозрюваного


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Копи на Харківщині працюють у посиленому режимі через перебої зі світлом», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2026 в 13:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів в деяких населених пунктах регіону спостерігаються перебої в електропостачанні. Тож правоохоронці працюють у посиленому режимі.".