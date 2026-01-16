Копи на Харківщині працюють у посиленому режимі через перебої зі світлом

Внаслідок ворожих обстрілів в деяких населених пунктах регіону спостерігаються перебої в електропостачанні. Тож правоохоронці працюють у посиленому режимі для забезпечення публічної безпеки та правопорядку.

Зокрема, як кажуть у ГУ Нацполіції в Харківській області, особливу увагу правоохоронці приділяють безпеці дорожнього руху.

«На перехрестях, де через знеструмлення не працюють світлофори, дорожній рух регулюють поліцейські. Це дозволяє запобігти виникненню аварійних ситуацій та забезпечити безпечне пересування транспорту і пішоходів», – зазначили у поліції.

Також на вулицях несуть службу автопатрулі поліції.

«За допомогою гучномовців правоохоронці інформують громадян про оголошення та відбій повітряної тривоги, а також нагадують про необхідність дотримання заходів безпеки», – додали правоохоронці.

Відео: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ситуація зі світлом на Харківщині залишається складною. Він розповів, що напередодні один із енергооб’єктів зазнав досить серйозних пошкоджень. Він додав, що в області діють графіки аварійних відключень світла — переважно не довше, ніж на 3-4 години. Однак прогнозують відключення до 6–8 годин.