Из-за обстрелов и активных боевых действий в регионе не ходит часть поездов
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что пришлось внести некоторые изменения в движении поездов из-за боевых действий в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
Временно не будут курсировать следующие поезда:
- №6134 Мерчик (05:08) — Харьков-Пассажирский
Альтернатива: №6136 Мерчик (06:14) – Харьков-Пассажирский.
- №6303 Харьков-Пассажирский (06:40) – Мерчик
Альтернатива: №6307 Харьков-Пассажирский (07:35) — Мерчик.
- №6304 Мерчик (08:29) — Люботин
Альтернатива: №6222 Мерчик (09:32) — Люботин.
Кроме того, из-за участившихся обстрелов не будут ходить некоторые электрички между Харьковщиной и Полтавщиной:
- №6291 Огульцы — Полтава-Южная
- №6354 Полтава-Южная – Огульцы
- Также по техническим причинам поезд №6902 Огульцы – Харьков следует со станции Люботин +1 час от графика.
«Из-за усложненного проезда возможны оперативные изменения в движении и других пригородных рейсов в регионах. В частности, поезд №7012/7011 Полтава-Южная – Сумы будет курсировать с задержкой до станции Огульцы, об этом дополнительно сообщим. Кроме того, сейчас прорабатываем график поездов №6013 Сумы – Ворожба и №6010 Ворожба – Ахтырка», – добавили в УЗ.
Категории: Транспорт, Украина; Теги: АО "Укрзалізниця", обстрелы, поезда, харьковщина, электрички;
Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 09:15;