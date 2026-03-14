Из-за обстрелов и активных боевых действий в регионе не ходит часть поездов

Транспорт 09:15   14.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что пришлось внести некоторые изменения в движении поездов из-за боевых действий в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. 

Временно не будут курсировать следующие поезда:

  • №6134 Мерчик (05:08) — Харьков-Пассажирский
    Альтернатива: №6136 Мерчик (06:14) – Харьков-Пассажирский.
  • №6303 Харьков-Пассажирский (06:40) – Мерчик
    Альтернатива: №6307 Харьков-Пассажирский (07:35) — Мерчик.
  • №6304 Мерчик (08:29) — Люботин
    Альтернатива: №6222 Мерчик (09:32) — Люботин.

Кроме того, из-за участившихся обстрелов не будут ходить некоторые электрички между Харьковщиной и Полтавщиной:

  • №6291 Огульцы — Полтава-Южная
  • №6354 Полтава-Южная – Огульцы
  • Также по техническим причинам поезд №6902 Огульцы – Харьков следует со станции Люботин +1 час от графика.

«Из-за усложненного проезда возможны оперативные изменения в движении и других пригородных рейсов в регионах. В частности, поезд №7012/7011 Полтава-Южная – Сумы будет курсировать с задержкой до станции Огульцы, об этом дополнительно сообщим. Кроме того, сейчас прорабатываем график поездов №6013 Сумы – Ворожба и №6010 Ворожба – Ахтырка», – добавили в УЗ.

Читайте также: Погиб мужчина, 11 пострадавших – Синегубов о сутках в регионе

  • • Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 09:15;

