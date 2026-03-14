Из-за обстрелов и активных боевых действий в регионе не ходит часть поездов

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что пришлось внести некоторые изменения в движении поездов из-за боевых действий в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Временно не будут курсировать следующие поезда:

№6134 Мерчик (05:08) — Харьков-Пассажирский

Альтернатива : №6136 Мерчик (06:14) – Харьков-Пассажирский.

№6303 Харьков-Пассажирский (06:40) – Мерчик

Альтернатива : №6307 Харьков-Пассажирский (07:35) — Мерчик.

№6304 Мерчик (08:29) — Люботин

Альтернатива: №6222 Мерчик (09:32) — Люботин.

Кроме того, из-за участившихся обстрелов не будут ходить некоторые электрички между Харьковщиной и Полтавщиной:

№6291 Огульцы — Полтава-Южная

№6354 Полтава-Южная – Огульцы

Также по техническим причинам поезд №6902 Огульцы – Харьков следует со станции Люботин +1 час от графика.

«Из-за усложненного проезда возможны оперативные изменения в движении и других пригородных рейсов в регионах. В частности, поезд №7012/7011 Полтава-Южная – Сумы будет курсировать с задержкой до станции Огульцы, об этом дополнительно сообщим. Кроме того, сейчас прорабатываем график поездов №6013 Сумы – Ворожба и №6010 Ворожба – Ахтырка», – добавили в УЗ.