Погиб мужчина, 11 пострадавших – Синегубов о сутках в регионе

Происшествия 08:50   14.03.2026
За сутки враг обстрелял 18 населенных пунктов Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В пос. Солоницевка пострадал 12-летний мальчик; в Дергачах пострадали 42-летняя женщина и 9-летний мальчик; в с. Новая Александровка Великобурлукской громады погиб 50-летний мужчина, пострадали женщины 44, 53, 59 лет и 72-летний мужчина; в с. Водяные Краснокутской громады пострадали мужчины 50, 57, 38, 19 лет», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • ракета «Искандер-М»;
  • РСЗО;
  • три КАБа;
  • шесть БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • 16 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждены частные дома и авто, в Изюмском – оккупанты атаковали частные домовладения.

«В Харьковском районе поврежден автомобиль (г. Дергачи), частный дом, электросети (с. Замерцы), частный дом (с. Безруки), три частных дома (сел. Малая Даниловка), частный дом, железнодорожную инфраструктуру (сел. Слатино), шесть частных домов, хозяйственное сооружение, два автомобиля, в Чугуевском районе повреждена агрофирма (с. Базалиевка)», – добавил Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Если вам интересна новость: «Погиб мужчина, 11 пострадавших – Синегубов о сутках в регионе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки враг обстрелял 18 населенных пунктов Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. ".