Погиб мужчина, 11 пострадавших – Синегубов о сутках в регионе

За сутки враг обстрелял 18 населенных пунктов Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Солоницевка пострадал 12-летний мальчик; в Дергачах пострадали 42-летняя женщина и 9-летний мальчик; в с. Новая Александровка Великобурлукской громады погиб 50-летний мужчина, пострадали женщины 44, 53, 59 лет и 72-летний мужчина; в с. Водяные Краснокутской громады пострадали мужчины 50, 57, 38, 19 лет», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

ракета «Искандер-М»;

РСЗО;

три КАБа;

шесть БпЛА типа «Герань-2»;

четыре БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

16 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждены частные дома и авто, в Изюмском – оккупанты атаковали частные домовладения.

«В Харьковском районе поврежден автомобиль (г. Дергачи), частный дом, электросети (с. Замерцы), частный дом (с. Безруки), три частных дома (сел. Малая Даниловка), частный дом, железнодорожную инфраструктуру (сел. Слатино), шесть частных домов, хозяйственное сооружение, два автомобиля, в Чугуевском районе повреждена агрофирма (с. Базалиевка)», – добавил Синегубов.