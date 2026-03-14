Где пытались прорваться оккупанты в Харьковской области, рассказал Генштаб
В течение минувших суток в Харьковской области зафиксировали три боя, передает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные сдержали одну атаку оккупантов в районе Прилипки.
Тем временем на Купянском – враг пытался прорваться дважды около Новоосиново и Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 104 авиационных удара, сбросив 307 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10119 дронов-камикадзе и осуществил 3623 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.
Потери россиян на сегодняшний день следующие:
- • Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 08:12;