Де намагалися прорватися окупанти на Харківщині, розповів Генштаб

Україна 08:12   14.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували три бої, передає Генштаб ЗСУ. 

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові стримали одну атаку окупантів у районі Приліпки.

Тим часом на Куп’янському – ворог намагався прорватися двічі біля Новоосинового та Новоплатонівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 104 авіаційних удари, скинувши 307 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10119 дронів–камікадзе та здійснив 3623 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.

Втрати росіян сьогодні такі:

Читайте також: Новини Харкова — головне 14 березня: як минула ніч

Популярно
Загинув чоловік, 11 постраждалих – Синєгубов про добу в регіоні
Загинув чоловік, 11 постраждалих – Синєгубов про добу в регіоні
14.03.2026, 08:50
Де намагалися прорватися окупанти на Харківщині, розповів Генштаб
Де намагалися прорватися окупанти на Харківщині, розповів Генштаб
14.03.2026, 08:12
У ДСНС повідомили про пожежі, що вирували на Харківщині
У ДСНС повідомили про пожежі, що вирували на Харківщині
14.03.2026, 08:30
Новини Харкова — головне 14 березня: ситуація на фронті, пожежі
Новини Харкова — головне 14 березня: ситуація на фронті, пожежі
14.03.2026, 09:07
Сьогодні 14 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 березня 2026: яке свято та день в історії
14.03.2026, 06:00
Трагедія й порятунок дітей у Харкові, удар біля автобуса – підсумки 13 березня
Трагедія й порятунок дітей у Харкові, удар біля автобуса – підсумки 13 березня
13.03.2026, 23:00

Новини за темою:

14.03.2026
Де намагалися прорватися окупанти на Харківщині, розповів Генштаб
09.03.2026
Де точилися бої протягом минулої доби, повідомив Генштаб
06.03.2026
На півночі від Харкова – затишшя, у Генштабі розповіли про добу на фронті
05.03.2026
Що в обстрілах РФ викликає у Терехова “певне занепокоєння”
05.03.2026
Про чотири бої на Харківщині за минулу добу інформує Генштаб


