Де намагалися прорватися окупанти на Харківщині, розповів Генштаб

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували три бої, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові стримали одну атаку окупантів у районі Приліпки.

Тим часом на Куп’янському – ворог намагався прорватися двічі біля Новоосинового та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 104 авіаційних удари, скинувши 307 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10119 дронів–камікадзе та здійснив 3623 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.

Втрати росіян сьогодні такі: