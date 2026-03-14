Новини Харкова — головне 14 березня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:15
Летіла балістика, крилаті ракети та БпЛА – ніч у Харкові та області
Тривога в Харкові лунала всю ніч безперервно. Одразу після опівночі українські захисники повідомили, що виникла загроза застосування балістичної зброї. За 40 хвилин дали відбій. Після чого у Повітряних силах ЗСУ періодично почали повідомляти про БпЛА, які атакують різні міста України. Прямої загрози для Харкова та області не було. Незабаром ворог знову запустив балістику та крилаті ракети.
Швидкісні цілі та крилаті ракети почали атакувати Україну, попередили бійці. Відбій для Харкова дали вже вранці о 05:58. Повторно її оголосили о 06:36, станом на 07:15 вона продовжується.
Читайте також: Сьогодні 14 березня 2026: яке свято та день в історії
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2026 в 07:15;