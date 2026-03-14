Live

У ДСНС повідомили про пожежі, що вирували на Харківщині

Події 08:30   14.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби у рятувальників було 48 оперативних виїздів. Зокрема, 15 разів вони вирушали на ліквідацію пожеж, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

При цьому п’ять загорянь розпочалися після російських ударів. Пожежі вирували у Богодухівському, Харківському та Ізюмському районах.

У ДСНС повідомили, що ворожий безпілотник упав між селами Водяне та Олексіївка на Богодухівщині. Удар прийшовся по землі біля залізничної колії, поряд із приміською електричкою.

У результаті вибуху пошкоджено обшивку поїзда, кабіну тепловоза, а також скління двох вагонів приміського електропоїзда. За попередніми даними, постраждали чотири особи”, – додали у ДСНС.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У ДСНС повідомили про пожежі, що вирували на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2026 в 08:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби у рятувальників було 48 оперативних виїздів. Зокрема, 15 разів вони вирушали на ліквідацію пожеж, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.".