У ДСНС повідомили про пожежі, що вирували на Харківщині

Протягом минулої доби у рятувальників було 48 оперативних виїздів. Зокрема, 15 разів вони вирушали на ліквідацію пожеж, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

При цьому п’ять загорянь розпочалися після російських ударів. Пожежі вирували у Богодухівському, Харківському та Ізюмському районах.

У ДСНС повідомили, що ворожий безпілотник упав між селами Водяне та Олексіївка на Богодухівщині. Удар прийшовся по землі біля залізничної колії, поряд із приміською електричкою.

“У результаті вибуху пошкоджено обшивку поїзда, кабіну тепловоза, а також скління двох вагонів приміського електропоїзда. За попередніми даними, постраждали чотири особи”, – додали у ДСНС.