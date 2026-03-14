В ГСЧС сообщили о пожарах, которые бушевали на Харьковщине

Происшествия 08:30   14.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток у спасателей было 48 оперативных выездов. В частности, 15 раз – на ликвидацию пожаров, уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

При этом пять возгораний начались после российских ударов. Пожары бушевали в Богодуховском, Харьковском и Изюмском районах.

В ГСЧС сообщили, что вражеский беспилотник упал между селами Водяное и Алексеевка на Богодуховщине. Удар пришелся по земле около железнодорожной колеи, рядом с пригородной электричкой.

«В результате взрыва повреждена обшивка поезда, кабина тепловоза, а также остекление двух вагонов пригородного электропоезда. По предварительным данным, пострадали четыре человека», – добавили в ГСЧС.

  • • Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 08:30;

