В ГСЧС сообщили о пожарах, которые бушевали на Харьковщине
В течение минувших суток у спасателей было 48 оперативных выездов. В частности, 15 раз – на ликвидацию пожаров, уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
При этом пять возгораний начались после российских ударов. Пожары бушевали в Богодуховском, Харьковском и Изюмском районах.
В ГСЧС сообщили, что вражеский беспилотник упал между селами Водяное и Алексеевка на Богодуховщине. Удар пришелся по земле около железнодорожной колеи, рядом с пригородной электричкой.
«В результате взрыва повреждена обшивка поезда, кабина тепловоза, а также остекление двух вагонов пригородного электропоезда. По предварительным данным, пострадали четыре человека», – добавили в ГСЧС.
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ДСНС, пожежі;
Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 08:30;