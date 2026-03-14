Два бої було в Харківській області – Генштаб на 16:00
У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, де точилися бої на Харківщині вдень 14 березня.
На півночі від Харкова зафіксували одне боєзіткнення біля Вовчанських Хуторів. На Куп’янському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону СОУ також один раз у районі Курилівки.
Нагадаємо, вранці МГ “Об’єктив” поінформувала, що на Харківщині 13 березня зафіксували три бої. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові стримали одну атаку окупантів у районі Приліпки. Тим часом на Куп’янському – ворог намагався прорватися двічі біля Новоосинового та Новоплатонівки.
Читайте також: РФ залишила 3500 мешканців Дергачівщини без світла, Задоренко закликає виїжджати
Популярно
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Два бої було в Харківській області – Генштаб на 16:00», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2026 в 16:10;