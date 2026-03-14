Два бої було в Харківській області – Генштаб на 16:00

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, де точилися бої на Харківщині вдень 14 березня.

На півночі від Харкова зафіксували одне боєзіткнення біля Вовчанських Хуторів. На Куп’янському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону СОУ також один раз у районі Курилівки.

Нагадаємо, вранці МГ “Об’єктив” поінформувала, що на Харківщині 13 березня зафіксували три бої. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові стримали одну атаку окупантів у районі Приліпки. Тим часом на Куп’янському – ворог намагався прорватися двічі біля Новоосинового та Новоплатонівки.