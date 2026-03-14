Два боя было в Харьковской области – Генштаб на 16:00

В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, где шли бои на Харьковщине днем 14 марта.

На севере от Харькова зафиксировали одно боестолкновение возле Волчанских Хуторов. На Купянском направлении россияне пытались прорвать оборону СОУ также один раз в районе Куриловки.

Напомним, утром МГ «Объектив» информировала, что на Харьковщине 13 марта зафиксировали три боя. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные сдержали одну атаку оккупантов в районе Прилипки. Тем временем на Купянском – враг пытался прорваться дважды около Новоосиново и Новоплатоновки.