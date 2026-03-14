Два боя было в Харьковской области – Генштаб на 16:00

Украина 16:10   14.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, где шли бои на Харьковщине днем 14 марта. 

На севере от Харькова зафиксировали одно боестолкновение возле Волчанских Хуторов. На Купянском направлении россияне пытались прорвать оборону СОУ также один раз в районе Куриловки.

Напомним, утром МГ «Объектив» информировала, что на Харьковщине 13 марта зафиксировали три боя. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные сдержали одну атаку оккупантов в районе Прилипки. Тем временем на Купянском – враг пытался прорваться дважды около Новоосиново и Новоплатоновки.

Читайте также: РФ оставила 3500 жителей Дергачевщины без света, Задоренко призывает выезжать

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Сегодня 14 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 марта 2026: какой праздник и день в истории
14.03.2026, 06:00
Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковщины синоптики
Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковщины синоптики
14.03.2026, 12:47
«Тяжелая ночь»: осколки БпЛА повредили поезд, пострадали машинист и помощник
«Тяжелая ночь»: осколки БпЛА повредили поезд, пострадали машинист и помощник
14.03.2026, 11:14
РФ оставила 3500 жителей Дергачевщины без света, Задоренко призывает выезжать
РФ оставила 3500 жителей Дергачевщины без света, Задоренко призывает выезжать
14.03.2026, 10:18
Подтопило переправу: закрыли движение по трассе на Харьковщине (видео)
Подтопило переправу: закрыли движение по трассе на Харьковщине (видео)
13.03.2026, 17:15
Два боя было в Харьковской области – Генштаб на 16:00
Два боя было в Харьковской области – Генштаб на 16:00
14.03.2026, 16:10

Новости по теме:

14.03.2026
Погиб мужчина, 11 пострадавших – Синегубов о сутках в регионе
14.03.2026
Где пытались прорваться оккупанты в Харьковской области, рассказал Генштаб
09.03.2026
Где шли бои в течение минувших суток, сообщил Генштаб
06.03.2026
На севере от Харькова – затишье, в Генштабе рассказали о сутках на фронте
05.03.2026
Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова «определенное беспокойство»


Если вам интересна новость: «Два боя было в Харьковской области – Генштаб на 16:00», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 16:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, где шли бои на Харьковщине днем 14 марта. ".