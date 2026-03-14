Росіяни сьогодні атакували Київський район, на місці “прильоту” – пожежа

Події 19:32   14.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни вдарили по Харкову близько 19:10. 

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що під атакою опинився Київський район. Попередньо, ворог випустив безпілотник типу “шахед”. Подробиці про наслідки уточнюють.

Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: на відкритій місцевості після “прильоту” почалася пожежа. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Тривогу в Харкові оголосили о 19:09. Повітряні сили ЗСУ про нові загрози для міста не повідомляли, проте моніторингові ТГ-канали попереджали про безпілотники в передмісті.

Читайте також: Затишшя немає: наступ на Харківщині йде у повітрі БпЛА – огляд фронту

