Росіяни сьогодні атакували Київський район, на місці “прильоту” – пожежа

Росіяни вдарили по Харкову близько 19:10.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що під атакою опинився Київський район. Попередньо, ворог випустив безпілотник типу “шахед”. Подробиці про наслідки уточнюють.

Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: на відкритій місцевості після “прильоту” почалася пожежа. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Тривогу в Харкові оголосили о 19:09. Повітряні сили ЗСУ про нові загрози для міста не повідомляли, проте моніторингові ТГ-канали попереджали про безпілотники в передмісті.