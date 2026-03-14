Затишшя немає: наступ на Харківщині йде у повітрі БпЛА – огляд фронту

Не дійдуть ногами – дістануть дронами. Північ Харкова готуються замотати антидроновими сітками. Трасу на Золочів взяли під контроль мобільні групи ППО. По Куп’янську працює сотня російських розрахунків БпЛА. Про зростання загрози з неба та невдачі ворога на землі – далі в огляді медіагупи «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Серйозна оперативна пауза – так у ЗСУ характеризують ситуацію на фронті на Харківщині. Кількість боїв на добу тривалий час не перевищує десяти. Інколи знижується до трьох – п’яти. Сили оборони зупинили просування передових підрозділів російського війська під Вовчанськом та завадили противнику прорватися до Куп’янська-Вузлового. Про це детально написав воєнний оглядач Костянтин Машовець. Аналітики групи Deep State востаннє інформували про якісь зміни лінії фронту на Харківщині ще в лютому. Поки лінія фронту на землі незмінна, зміни відбуваються в повітрі. Воно вже давно стало окремим полем бою. І наразі на Харківщині російський наступ відбувається саме там. Про це свідчить низка факторів, які розглянемо в сьогоднішньому огляді.

Дроновий наступ

“Наразі посилюється дуже сильно повітряна компонента ворожих дій на Харківщині, у смузі нашої відповідальності зокрема. Для розуміння, зараз зоною підвищеної небезпеки й підвищеної пильності, зокрема у Харківській області, варто вважати навіть не 20 км від лінії бойового зіткнення, а подекуди всі 40 км. Ворожа піхота може бути дуже далеко, але “молнии”, “шахеди”, “ланцети”, КАБи — це дуже небезпечна зброя, її стає все більше у росіян”, – казав інспектор із взаємодії зі ЗМІ прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» Артем Дрозд.

Глибина дії російських БпЛА збільшується. Про це відверто говорять захисники. Це серйозна загроза для прикордонної Харківської області. І самого Харкова, від якого до державного кордону з Росією – сорок кілометрів, а до лінії бойового зіткнення – ще менше. Особливу небезпеку становлять дрони на оптоволокні, які не піддаються дії засобів радіоелектронної боротьби.

“Противник постійно розвиває і нарощує використання FPV-дронів на оптоволокні. Ми вже знаємо, що на Харківському напрямку у них є засоби та є навички в пілотів застосовувати оптоволоконні дрони на глибину 40 км від його точки зльоту”, – зазначав начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї ОМБр Георгій Хвістані з позивним “Армані”.

Сітки на Північній Салтівці

Уже фіксували поодинокі випадки, коли такі дрони діставали північних околиць Харкова. Деякі ділянки окружної дороги почали убезпечувати антидроновими сітками. І влада не виключає: такий захист може з’явитися й у самому місті – для початку на в’їздах, а ймовірно і в частині північних районів.

“Не виключаємо цього питання, що можливо будемо встановлювати ці напрямки і в саме місто. Як я розумію ваше питання: там і з Північної Салтівки, з Циркунівського напрямку тощо”, – припустив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

ППО на трасі в Золочів

Поки Харків готуються прикривати сітками, в ближчому до кордону Золочеві ворожі БпЛА вже створюють реальні проблеми для пересування як військових, так і цивільних

“Транспортні дороги взяті під контроль ЗСУ. Працюють мобільні групи, які будуть контролювати рух”, – заявив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Рішення прийняли після того, як на цій дорозі ворожі БпЛА атакували п’ять цивільних автівок. У самому Золочеві росіяни двічі за одну добу поцілили безпілотниками по рятувальниках. Рік тому знімальна група «Об’єктива» оглядала руйнації в Золочеві разом із Коваленком. Тоді основні повітряні загрози для селища були тими ж, як і для Харкова: КАБи та «шахеди». Зараз у зведеннях лише за одну добу «прильоти» FPV, «молний» та «ланцета». Усі інші засоби ураження теж нікуди не поділися.

Російські FPV давно чатують на дорогах Дергачівщини. Через них обмежили рух електричок у бік Козачої Лопані та автобусів у напрямку села Лісне Малоданилівської громади – в близькому передмісті Харкова. Очевидно, що зона підвищеної дронової небезпеки шириться та наближається до обласного центру.

Дрони не дають зачистити Купʼянськ

Якого рівня може сягнути концентрація російських дронів у повітрі, демонструє приклад Куп’янська. Від абсолютної більшості окупантів на землі українське місто звільнили ще три місяці тому. Але остаточна зачистка триває досі. Невеличка група росіян, яку оцінюють у двадцять – максимум п’ятдесят людей, у повному оточенні тримається в кількох будівлях у центрі міста. Це стало можливим саме через засилля дронів.

“Я думаю, що там понад сто розрахунків, понад 100 позицій БпЛА противника працює по Куп’янську для виконання всіх видів завдань. Тому активні дії там проходять дуже рідко, коли обстановка дозволяє, коли дозволяють дрони”, – розповів журналіст та військовослужбовець «Хартії» Юрій Бутусов.

Ми теж так вміємо

Домінування дронів є проблемою як для захисників України, так і для окупантів. Великою мірою саме постійна небезпека з неба значно уповільнила наступ росіян на фронті, а місцями – повністю його зупинила.

“Кілзона дуже змінилася в порівнянні з минулим роком. На сьогодні, у 2026 році, в деяких місцях кіл-зона може сягати 15-20 км, у зв’язку з розвитком БпЛА. На Харківщині специфічна місцевість, рельєф. На сьогодні від 5 до 15 км на деяких ділянках – це кіл-зона, яку постійно контролює 58 бригада”, – зазначив начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї ОМБр Георгій Хвістані.

Разом із «дронами нападу» розвиваються і «дрони захисту» та інші засоби ППО. Жителі Харкова чують це особисто, коли в небі вибухають російські «шахеди» та «молнии».

“На жаль наш ворог не стоїть на місці, а вони постійно модернізують свою техніку, модернізують дрони. Наші військові аналізують прильоти, аналізують ці випадки й теж модернізують свою систему захисту”, – констатував мер Ігор Терехов.