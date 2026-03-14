Затишья нет: наступление на Харьковщине идет в воздухе БпЛА – обзор фронта

Не дойдут ногами – достанут дронами. Север Харькова готовятся замотать антидроновыми сетками. Трассу на Золочев взяли под контроль мобильные группы ПВО. По Купянску работает сотня российских расчетов БпЛА. О росте угрозы с неба и неудаче врага на земле – далее в обзоре медиагруппы «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

Серьезная оперативная пауза – так в ВСУ характеризуют ситуацию на фронте Харьковщины. Количество сражений в сутки длительное время не превышает десяти. Иногда снижается до трех – пяти. Силы обороны остановили продвижение передовых подразделений российского войска под Волчанском и помешали противнику прорваться в Купянск-Узловой. Об этом подробно написал военный обозреватель Константин Машовец. Аналитики группы Deep State последний раз информировали о каких-то изменениях линии фронта в Харьковской области еще в феврале. Пока линия фронта на земле неизменна, перемены происходят в воздухе. Оно уже давно стало отдельным полем боя. И сейчас на Харьковщине российское наступление происходит именно там.

Дроновое наступление

«Сейчас усиливается очень сильно воздушная компонента вражеских действий в Харьковской области, в полосе нашей ответственности в частности. Для понимания, сейчас зоной повышенной опасности и повышенной бдительности, в частности в Харьковской области, следует считать даже не 20 километров от линии боевого столкновения, а местами все 40 километров. Вражеская пехота может быть очень далеко, но «Молнии», «Шахеды», «Ланцеты», КАБы — это очень опасное оружие, его становится все больше у россиян», – говорил инспектор по взаимодействию со СМИ пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» Артем Дрозд.

Глубина действия российских БпЛА увеличивается. Об этом откровенно говорят защитники. Это серьезная угроза приграничья в Харьковской области. И самого Харькова, от которого до государственной границы с Россией сорок километров, а до линии боевого столкновения еще меньше. Особую опасность представляют дроны на оптоволокне, не подверженные действию средств радиоэлектронной борьбы.

«Противник постоянно развивает и наращивает использование FPV-дронов на оптоволокне. Мы уже знаем, что на Харьковском направлении у них есть средства и навыки у пилотов применять оптоволоконные дроны на глубину 40 км от его точки взлета», – отмечал начальник штаба батальона беспилотных систем 58-й ОМБр Георгий Хвистани с позывным «Армани».

Сетки на Северной Салтовке

Уже фиксировали единичные случаи, когда такие дроны получали северные окраины Харькова. Некоторые участки окружной дороги начали снабжать антидроновыми сетками. И власти не исключают: такая защита может появиться и в самом городе – для начала на въездах, а вероятно и в части северных районов.

«Не исключаем, что возможно будем устанавливать на эти направления, и в сам город: со стороны Северной Салтовки, с Циркуновского направления», – предположил начальник ХОВА Олег Синегубов.

ПВО на трассе в Золочев

Пока Харьков готовятся прикрывать сетками, в ближайшем к границе Золочеве вражеские БпЛА уже создают реальные проблемы для передвижения как военных, так и гражданских

«Транспортные дороги взяты под контроль ВСУ. Работают мобильные группы, которые будут контролировать движение», – заявил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Решение приняли после того, как на этой дороге вражеские БпЛА атаковали пять гражданских автомобилей. В самом Золочеве россияне дважды за сутки попали беспилотниками по спасателям. Год назад съемочная группа «Объектив» осматривала разрушения в Золочеве вместе с Коваленко. Тогда основные воздушные угрозы для поселка были теми же, что и для Харькова: КАБы и «шахеды». Сейчас в сводках всего за сутки «прилеты» FPV, «молний» и «ланцета». Все остальные способы поражения тоже никуда не делись.

Российские FPV давно подстерегают на дорогах Дергачевщины. Из-за них ограничили движение электричек в сторону Казачьей Лопани и автобусов в направлении села Лесное Малоданиловской громады – в близком пригороде Харькова. Очевидно, что зона повышенной дроновой опасности распространяется и близится к областному центру.

Дроны не дают зачистить Купянск

Какого уровня может достичь концентрация российских дронов в воздухе, показывает пример Купянска. От абсолютного большинства оккупантов на земле украинский город был освобожден еще три месяца назад. Но окончательная зачистка продолжается до сих пор. Небольшая группа россиян, оцениваемая в двадцать – максимум пятьдесят человек, в полном окружении держится в нескольких зданиях в центре города. Это стало возможным именно из-за засилья дронов.

«Я думаю, что там более ста расчетов, более 100 позиций БпЛА противника работает по Купянску для выполнения всех видов задач. Поэтому активные действия там проходят очень редко, когда обстановка позволяет, когда разрешают дроны», – рассказал журналист та военный «Хартии» Юрій Бутусов.

Ми тоже так умеем

Доминирование дронов является проблемой как для защитников Украины, так и для оккупантов. Во многом, именно постоянная опасность с неба значительно замедлила наступление россиян на фронте, а местами – полностью его остановила.

«Килл-зона сильно изменилась по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день, в 2026 году, в некоторых местах килл-зона может достигать 15-20 км, в связи с развитием БпЛА. В Харьковской области специфическая местность, рельеф. Сегодня от 5 до 15 км на некоторых участках – это килл-зона, которую постоянно контролирует 58 бригада», –отмечал начальник штаба батальона беспилотных систем 58-й ОМБр Георгий Хвистани.

Вместе с «дронами нападения» развиваются и «дроны защиты» и другие средства ПВО. Жители Харькова слышат это лично, когда в небе взрываются российские «шахеды» и «молнии».

«К сожалению, наш враг не стоит на месте, а они постоянно модернизируют свою технику, модернизируют дроны. Наши военные анализируют прилеты, анализируют эти случаи и модернизируют свою систему защиты», – констатировал мэр Игорь Терехов.