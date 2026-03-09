Меньше штурмов, но больше БпЛА: военный о ситуации на севере Харьковщины

В последнее время активность врага на Харьковском направлении действительно немного уменьшилась, отметил в эфире нацмарафона начальник штаба батальона беспилотных систем 58-й ОМБр Гергий Хвистани с позывным «Армани». При этом, говорит военный, постоянно увеличивается применение оккупантами ударных БпЛА.

«Враг постоянно наращивает свои средства как самолетного типа, так и коптерного. И пытается постоянно найти наши позиции и нарушить нашу логистику», — сказал Армани.

Воин также рассказал, что по сравнению с прошлым годом очень изменилась килл-зона.

«Сейчас в некоторых местах килл-зона может достигать 15 км, в связи с развитием БпЛА. На Харьковщине специфические местность, рельеф. На сегодня от 5 до 15 км на некоторых участках — это килл-зона, которую постоянно контролирует 58 бригада», — отметил военный.

Он также добавил, что противник использует темное время суток для перемещения. Передвигаются по лесополосам, а также применяют мототехнику или баги. Также россияне используют специальные маскировочные халаты, затрудняющие их обнаружение средствами БпЛА.

«Противник постоянно развивает и наращивает использование FPV-дронов на оптоволокне. На Харьковском направлении у них есть средства применять оптоволоконные дроны на глубину 40 км. На Харьковском направлении противник активно использует «Молнии», — рассказал «Армани».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»