Менше штурмів, але більше БпЛА: військовий про ситуацію на півночі Харківщини

Останнім часом активність ворога на Харківському напрямку дійсно трохи зменшилась, зазначив в етері нацмарафону начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї ОМБр Гергій Хвістані з позивним “Армані”. При цьому, каже військовий, постійно збільшується застосування окупантами ударних БпЛА.

“Ворог постійно нарощує свої засоби як літакового типу, так і коптерного. І намагається постійно знайти наші позиції та порушити нашу логістику”, – сказав “Армані”.

Воїн також розповів, що у порівнянні з минулим роком дуже змінилася кіл-зона.

“Наразі у деяких місцях кіл-зона може сягати 15 км, у зв’язку з розвитком БпЛА. На Харківщині специфічні місцевість, рельєф. На сьогодні від 5 до 15 км на деяких ділянках – це кіл-зона, яку постійно контролює 58 бригада”, – зазначив військовий.

Він також додав, що супротивник використовує темну пору доби для переміщення. Пересуваються лісосмугами, а також застосовують мототехніку або багі. Також росіяни використовують спеціальні маскувальні халати, які ускладнюють їх виявлення засобами БпЛА.

“Противник постійно розвиває і нарощує використання FPV-дронів на оптоволокні. На Харківському напрямку у них є засоби застосовувати оптоволоконні дрони на глибину 40 км. На Харківському напрямку противник активно використовує “Молнии”, – підсумував “Армані”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”