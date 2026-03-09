Менше штурмів, але більше БпЛА: військовий про ситуацію на півночі Харківщини
Останнім часом активність ворога на Харківському напрямку дійсно трохи зменшилась, зазначив в етері нацмарафону начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї ОМБр Гергій Хвістані з позивним “Армані”. При цьому, каже військовий, постійно збільшується застосування окупантами ударних БпЛА.
“Ворог постійно нарощує свої засоби як літакового типу, так і коптерного. І намагається постійно знайти наші позиції та порушити нашу логістику”, – сказав “Армані”.
Воїн також розповів, що у порівнянні з минулим роком дуже змінилася кіл-зона.
“Наразі у деяких місцях кіл-зона може сягати 15 км, у зв’язку з розвитком БпЛА. На Харківщині специфічні місцевість, рельєф. На сьогодні від 5 до 15 км на деяких ділянках – це кіл-зона, яку постійно контролює 58 бригада”, – зазначив військовий.
Він також додав, що супротивник використовує темну пору доби для переміщення. Пересуваються лісосмугами, а також застосовують мототехніку або багі. Також росіяни використовують спеціальні маскувальні халати, які ускладнюють їх виявлення засобами БпЛА.
“Противник постійно розвиває і нарощує використання FPV-дронів на оптоволокні. На Харківському напрямку у них є засоби застосовувати оптоволоконні дрони на глибину 40 км. На Харківському напрямку противник активно використовує “Молнии”, – підсумував “Армані”.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: “Не курорт, але оперативна пауза” – військовий про затишшя на Харківщині
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Менше штурмів, але більше БпЛА: військовий про ситуацію на півночі Харківщини», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2026 в 13:43;