Live

Менше штурмів, але більше БпЛА: військовий про ситуацію на півночі Харківщини

Фронт 13:43   09.03.2026
Вікторія Яковенко
Менше штурмів, але більше БпЛА: військовий про ситуацію на півночі Харківщини Скриншот

Останнім часом активність ворога на Харківському напрямку дійсно трохи зменшилась, зазначив в етері нацмарафону начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї ОМБр Гергій Хвістані з позивним “Армані”. При цьому, каже військовий, постійно збільшується застосування окупантами ударних БпЛА.

“Ворог постійно нарощує свої засоби як літакового типу, так і коптерного. І намагається постійно знайти наші позиції та порушити нашу логістику”, – сказав “Армані”.

Воїн також розповів, що у порівнянні з минулим роком дуже змінилася кіл-зона.

“Наразі у деяких місцях кіл-зона може сягати 15 км, у зв’язку з розвитком БпЛА. На Харківщині специфічні місцевість, рельєф. На сьогодні від 5 до 15 км на деяких ділянках – це кіл-зона, яку постійно контролює 58 бригада”, – зазначив військовий.

Він також додав, що супротивник використовує темну пору доби для переміщення. Пересуваються лісосмугами, а також застосовують мототехніку або багі. Також росіяни використовують спеціальні маскувальні халати, які ускладнюють їх виявлення засобами БпЛА.

“Противник постійно розвиває і нарощує використання FPV-дронів на оптоволокні. На Харківському напрямку у них є засоби застосовувати оптоволоконні дрони на глибину 40 км. На Харківському напрямку противник активно використовує “Молнии”, – підсумував “Армані”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: “Не курорт, але оперативна пауза” – військовий про затишшя на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
ПДВ для ФОПів: Терехов пропонує харків’янам проголосувати
ПДВ для ФОПів: Терехов пропонує харків’янам проголосувати
09.03.2026, 14:25
“Ну, що це таке?” – Терехов про мобілізацію та ТЦК в Харкові
“Ну, що це таке?” – Терехов про мобілізацію та ТЦК в Харкові
09.03.2026, 11:24
Був принциповим: пішов з життя директор «Ветеранського центру Харкова»
Був принциповим: пішов з життя директор «Ветеранського центру Харкова»
09.03.2026, 12:09
Пошуково-рятувальна операція у Київському районі закінчена, та людей шукають
Пошуково-рятувальна операція у Київському районі закінчена, та людей шукають
09.03.2026, 10:30
Після обстрілу в селі на Золочівщині зникли газ, світло та зв’язок (фото)
Після обстрілу в селі на Золочівщині зникли газ, світло та зв’язок (фото)
09.03.2026, 11:45
Ворожий БпЛА вдарив по Харкову: що відомо
Ворожий БпЛА вдарив по Харкову: що відомо
09.03.2026, 13:02

Новини за темою:

09.03.2026
Ворожий БпЛА вдарив по Харкову: що відомо
06.03.2026
Вибух пролунав у Харкові – росіяни вдарили БпЛА увечері 6 березня
05.03.2026
По Куп’янську працює понад 100 російських розрахунків БпЛА – Бутусов (відео)
05.03.2026
Нічна атака БпЛА: пошкоджений харківський Центр поводження з тваринами (фото)
04.03.2026
“Люди бачать результат” – Синєгубов про посилення ППО Харкова (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Менше штурмів, але більше БпЛА: військовий про ситуацію на півночі Харківщини», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2026 в 13:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останнім часом активність ворога на Харківському напрямку дійсно трохи зменшилась, зазначив начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї ОМБр Гергій Хвістані".