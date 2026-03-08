“Не курорт, але оперативна пауза” – військовий про затишшя на Харківщині

Кількість боїв на фронті на Харківщині останнім часом суттєво скоротилася. Періодично у зведеннях Генштаб взагалі інформує про відсутність спроб ворога атакувати. З чим це пов’язано, припустив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

“На більшості напрямків у нас боєзіткнень учора не відбувалося. І не відбулося взагалі зміни лінії розмежування. Нагадаю, що ми перебуваємо в обороні. Це наше стратегічне завдання. І той факт, що росіяни взагалі зараз не здатні проводити якісь ефективні наступальні дії, чи навіть намагатися проводити якісь ефективні інфільтрації, – це свідчення того, що або в них пауза на перегрупування, що в принципі теж правильно. Або в них пауза, тому що, як казала відома людина на позивний “Маршал”, тому що отримали певне ураження і тепер намагаються відновитися, що теж правда. Тому саме так зараз і в нас. Ну, я не скажу, що курорт почався, але так, помітна серйозна оперативна пауза”, – сказав Трегубов 8 березня в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він зазначив, що можуть бути три причини для такої малої активності ворога. І, найімовірніше, збіглися всі. Перша – зараз армія РФ знаходиться “в тому стані, в якому їм просто боляче щось робити далі”. Друга – ворог накопичує сили для весняного наступу. Третя – окупанти не можуть налагодити ефективну взаємодію через відсутність нормального зв’язку.