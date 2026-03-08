Live

«Не курорт, но серьезная оперативная пауза» — военный о затишье на Харьковщине

Записано 11:55   08.03.2026
Оксана Горун
«Не курорт, но серьезная оперативная пауза» — военный о затишье на Харьковщине Фото: 92 ОШБр

Количество боев на фронте на Харьковщине в последнее время существенно сократилось. Периодически в сводках Генштаб вовсе информирует об отсутствии попыток врага атаковать. С чем это связано, предположил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«На большинстве направлений у нас боестолкновений вчера не происходило. И не произошло вообще смены линии разграничения. Напомню, что мы находимся в обороне. Это наша стратегическая задача. И тот факт, что россияне вообще сейчас не способны проводить какие-либо эффективные наступательные действия, или даже пытаться проводить какие-то эффективные инфильтрации, – это свидетельство того, что или у них пауза на перегруппировку, что в принципе тоже правильно. Или у них пауза, потому что, как говорил известный человек с позывным «Маршал»,  они получили определенное поражение и теперь пытаются восстановиться, что тоже правда. Поэтому именно так сейчас и у нас. Ну, я не скажу, что курорт начался, но да, заметна серьезная оперативная пауза», — сказал Трегубов 8 марта в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что может быть три причины для такой малой активности врага. И, скорее всего, совпали все. Первая — сейчас армия РФ находится «в том состоянии, в котором им просто больно что-то делать дальше». Вторая — враг накапливает силы для весеннего наступления. Третья — оккупанты не могут наладить эффективное взаимодействие из-за отсутствия нормальной связи.

Читайте также: ISW заявил о тревожной особенности ночного удара РФ по Украине 7 марта

Автор: Оксана Горун
