Россияне сегодня атаковали Киевский район, на месте «прилета» – пожар

Россияне ударили по Харькову около 19:10.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что под атакой оказался Киевский район. Предварительно, враг выпустил беспилотник типа «шахед». Подробности о последствиях уточняют.

Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: на открытой местности после «прилета» начался пожар. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Тревогу в Харькове объявили в 19:09. Воздушные силы ВСУ о новых угрозах для города не сообщали, однако мониторинговые ТГ-каналы предупреждали о беспилотниках в пригороде.