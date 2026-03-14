Россияне сегодня атаковали Киевский район, на месте «прилета» – пожар

Происшествия 19:32   14.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Россияне ударили по Харькову около 19:10. 

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что под атакой оказался Киевский район. Предварительно, враг выпустил беспилотник типа «шахед». Подробности о последствиях уточняют.

Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: на открытой местности после «прилета» начался пожар. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Тревогу в Харькове объявили в 19:09. Воздушные силы ВСУ о новых угрозах для города не сообщали, однако мониторинговые ТГ-каналы предупреждали о беспилотниках в пригороде.

