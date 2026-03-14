Россияне сегодня атаковали Киевский район, на месте «прилета» – пожар
Россияне ударили по Харькову около 19:10.
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что под атакой оказался Киевский район. Предварительно, враг выпустил беспилотник типа «шахед». Подробности о последствиях уточняют.
Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: на открытой местности после «прилета» начался пожар. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Тревогу в Харькове объявили в 19:09. Воздушные силы ВСУ о новых угрозах для города не сообщали, однако мониторинговые ТГ-каналы предупреждали о беспилотниках в пригороде.
- • Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 19:32;