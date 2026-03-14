Новости Харькова — главное 14 марта: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Летела баллистика, крылатые ракеты и БпЛА – ночь в Харькове и области

Тревога в Харькове звучала всю ночь беспрерывно. Сразу после полуночи украинские защитники сообщили, что возникла угроза применения баллистического оружия. Через 40 минут дали отбой. После чего в Воздушных силах ВСУ периодически начали сообщать о БпЛА, атакующих разные города Украины. Прямой угрозы для Харькова и области не было. Вскоре враг вновь запустил баллистику и крылатые ракеты.

Скоростные цели и крылатые ракеты начали атаковать Украину, предупредили бойцы. Отбой для Харькова дали уже утром, в 05:58. Повторно ее дали в 06:36, по состоянию на 07:15 она продолжается.