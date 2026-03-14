Сегодня 14 марта 2026: какой праздник и день в истории

14 марта – День украинского добровольца и День землеустроителя. В этот день 1489 года отреклась от престола последняя королева Кипра Катерина Корнаро. В 1796-м американский изобретатель Эли Уитни получил патент на машину для очищения хлопка. В 1917-м в Киеве начался губернский кооперативный съезд, провозгласивший курс на автономию Украины. В 1923-м Совет послов государств Антанты окончательно признал суверенитет Польши над Восточной Галичиной. В 1939-м войска Венгрии ворвались на территорию Карпатской Украины. В 2014-м в Харькове Андрей Белецкий и компания дали бой Мотороле и «Оплоту» на Рымарской. Тогда же бойцы самообороны Майдана прибыли полигон в Новых Петровцах – формировать первый добробат.

В мире – Международный день действий против плотин.

Вторая суббота марта – День генеалогии и Международный день поясных сумок.

Также сегодня: Международный день числа Пи и Международный день математики, День бабочек, День гения и Международный день вопросов (оба отмечают в честь дня рождения Альберта Эйнштейна).

14 марта в истории

14 марта 1489 года отреклась от престола последняя королева Кипра Екатерина Корнаро. Управление страной перешло к Венецианской республике.

Кипр длительный период истории был под властью сначала Римской империи, а следом – ее наследницы Византии. Во время Третьего крестового похода остров, имевший стратегическое положение, захватил король Англии Ричард I Львиное Сердце. Это произошло в 1191 году. Править Кипром у Ричарда намерений не было. Он ограбил остров, устроил на нем резню, а затем отплыл со своей миссией крестоносца в Святую землю. Остров некоторое время удерживали рыцари-тамплиеры, но уже через год у них выкупил территорию бывший король Иерусалима Ги де Лузиньян. Он основал здесь последнее государство крестоносцев – Кипрское королевство. А первым королем стал брат и наследник Ги – Амори I де Лузиньян. Именно род Лузиньянов правил королевством все время его существования.

При этом у королей Кипра было немало серьезных конкурентов: из-за стратегического для морской торговли и войны положения островом интересовались и правители Египта (сначала – наследники Саладина, следом – мамлюки), и (несколько позже) Османская империя, и европейцы – в частности, Венецианская республика. У венецианских купцов была с Кипром более длинная «история отношений, чем у крестоносцев. При этом своего они добивались своими методами – экономическими, а не военными. Вместо того, чтобы воевать за укрепленный Кипр, штурмуя остров с воды, его решили выкупить у владельцев. И такая возможность возникла в XV веке. Перед этим Кипр потерпел сокрушительное поражение в войне с Генуэзской республикой. Власть Лузиньяны удержали, но их королевство было разорено, а экономика пришла в упадок. Поэтому в течение ХV века государство деградировало. Предпоследним королем Кипра стал Жак II – он взошел на престол в 1468 году и почти сразу избрал себе в жены Катерину Корнаро – девушку из благородной венецианской семьи.

На момент свадьбы, которая состоялась по доверенности, Катерине было всего 14 лет. На Кипр к мужу она прибыла через четыре года – в 1472-м. И через несколько месяцев после их венчания Жак II неожиданно умер, оставив завещание, что регентом королевства должна стать его беременная на тот момент жена. Конечно, были слухи, что умер Жак не своей смертью, а был отравлен коварными венецианскими родственниками жены. В 1473-м Катерина родила сына – Жака III. Но мальчик через год умер от малярии. И правительницей Кипра осталась королева.

«При Катерине, правившей Кипром с 1474 по 1489 год, остров контролировали венецианские купцы. В 1488 году республика, опасаясь, что султан Баязид II намерен напасть на Кипр, а также обнаружив сговор с целью брака Екатерины с Альфонсо II Неаполитанским, решила отозвать королеву в Венецию и официально аннексировать остров. В феврале 1489 года венецианское правительство убедило Катерину уступить свои права правительницы Кипра дожу Венеции — и, как следствие, всему венецианскому правительству, поскольку у нее не было наследника. 14 марта 1489 года она была вынуждена отречься от престола и продать управление страной Венецианской республике», — пишет англоязычная Википедия.

Катерина вернулась в Венецию с почетом, ей формально сохранили королевский титул. Второй раз замуж она уже не вышла, наследников не оставила. Кипр был колонией Венеции в течение сотни лет, пока его не захватила Османская империя.

14 марта 1796 года американский изобретатель Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопка (так называемый коттон-джин). Подробнее.

14 марта 1917 года начался Киевский губернский кооперативный съезд, продолжавшийся два дня. Его участники провозгласили курс на автономию Украины. Подробнее.

14 марта 1923 года совет Послов государств Антанты в Париже принял решение о признании суверенитета Польши над Восточной Галичиной. Подробнее.

14 марта 1939 года войска Венгрии вторглись на территорию Карпатской Украины – в то время автономной республики в составе Чехословакии. Началась непродолжительная, но очень символичная венгерско-украинская война. Подробнее.

14 марта 1990 года город Стрый во Львовской области стал первым городом в Украине, где над зданием мэрии подняли сине-желтый украинский флаг. Подробнее.

14 марта 2014 года в Харькове произошла потасовка на улице Рымарской, которую иногда называют первым боем в российско-украинской войне. Ведь обе стороны имели огнестрельное оружие и применили его. Подробнее.

14 марта 2014 года первые 500 участников Самообороны Майдана прибыли на полигон в селе Новые Петровцы, чтобы сформировать первый добровольческий батальон. Подробнее.

Церковный праздник 14 марта

14 марта чтят память преподобного Венедикта. Подробнее.

Народные приметы

Какой день 14 марта, таким и лето будет.

Если на улице много луж, то пчелы принесут много меда.

Если 14 марта снегопад, осенью будет урожай грибов.

Что нельзя делать 14 марта

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя заниматься рукоделием и дарить кому-то вышитые изделия.

Нельзя хвастаться.