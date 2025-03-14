Сегодня 14 марта: какой праздник и день в истории

14 марта – День украинского добровольца. В этот день 1796 года американский изобретатель Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопка. В 1917-м в Киеве начался губернский кооперативный съезд, провозгласивший курс на автономию Украины. В 1923-м Совет послов государств Антанты окончательно признал суверенитет Польши над Восточной Галичиной. В 1939-м войска Венгрии вторглись на территорию Карпатской Украины. В 2014-м в Харькове Андрей Билецкий и компания дали бой Мотороле и «Оплоту» на Рымарской. Тогда же бойцы из самообороны Майдана прибыли полигон в Новые Петровцы – формировать первый добробат.

Праздники и памятные даты 14 марта

14 марта – День украинского добровольца.

В мире – Всемирный день сна (отмечают в пятницу перед весенним равноденствием) и Международный день действий против плотин.

Также сегодня: Международный день числа Пи и Международный день математики, День бабочек, День гения и Международный день вопросов (оба отмечают в честь дня рождения Альберта Эйнштейна).

14 марта в истории

14 марта 1796 года американский изобретатель Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопка (так называемый коттон-джин). На тот момент устройство было революционным. Хлопок был очень ходовым товаром – его массово закупали английские фабрики. Проще всего было работать с длинноволокнистым сортом с черными семенами. Его было легко очистить, пропустив через пару валиков. Но такое растение без проблем культивировалось только на побережье США. В то же время по всему югу – в том числе внутри материка, хорошо рос другой сорт — коротковолокнистый, с зелеными семенами. У него был значительный недостаток – семена так прилипали к волокнам, что их трудно было оторвать. Именно эту проблему решил Эли Уитни, сделав производство хлопка основной отраслью всего американского Юга на долгие годы.

Причем сам изобретатель не был коренным в рабовладельческих штатах. Он был янки – из северного Массачусетса. Однако, получив образование, не захотел работать преподавателем там, где жил. Он согласился на предложение работы из Южной Каролины. А там случайно познакомился с плантаторшей, вдовой Кэтрин Грин. Она предложила мужчине стать поверенным на ее плантации в Джорджии. Там Уитни столкнулся с проблемой очистки хлопка и смог ее решить.

«Вдохновленный ручными щетками, изобретенными порабощенными рабочими, Уитни создал устройство, протягивающее хлопок сквозь набор проволочных зубов, установленных на вращающемся цилиндре. Волокно пропускали через узкую железную решетку – со слишком маленькими ячейками, чтобы сквозь них могли пройти семена. Простота изобретения, которое могли приводить в движение люди, животные или вода, повлекла за собой широкое копирование, несмотря на патент Уитни. Считается, что это изобретение упрочило выращивание хлопка на юге США, фактически исключив другие культуры, и таким образом закрепило рабство», — пишет энциклопедия Britannica.

Есть версия, что на самом деле изобрел механизм не Эли Уитни, а сама Кэтрин Грин. Однако она не могла оформить патент, ведь в то время это было невозможно для женщины. Но подтверждений этому нет.

14 марта 1917 года начался Киевский губернский кооперативный съезд, продолжавшийся два дня. Его участники провозгласили курс на автономию Украины. Подробнее.

14 марта 1923 года совет Послов государств Антанты в Париже принял решение о признании суверенитета Польши над Восточной Галичиной. Подробнее.

14 марта 1939 года войска Венгрии вторглись на территорию Карпатской Украины – в то время автономной республики в составе Чехословакии. Началась непродолжительная, но очень символичная венгерско-украинская война. Подробнее.

14 марта 1990 года город Стрый во Львовской области стал первым городом в Украине, где над зданием мэрии подняли сине-желтый украинский флаг. Подробнее.

14 марта 2014 года в Харькове произошла потасовка на улице Рымарской, которую иногда называют первым боем в российско-украинской войне. Ведь обе стороны имели огнестрельное оружие и применили его. Подробнее.

14 марта 2014 года первые 500 участников Самообороны Майдана прибыли на полигон в селе Новые Петровцы, чтобы сформировать первый добровольческий батальон. Подробнее.

Церковный праздник 14 марта

14 марта чтят память преподобного Венедикта. Подробнее.

Народные приметы

Какой день 14 марта, таким и лето будет.

Если на улице много луж, то пчелы принесут много меда.

Если 14 марта снегопад, осенью будет урожай грибов.

Что нельзя делать 14 марта

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя заниматься рукоделием и дарить кому-то вышитые изделия.

Нельзя хвастаться.