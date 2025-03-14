Сьогодні 14 березня: яке свято та день в історії

14 березня – День українського добровольця. У цей день 1796 року американський винахідник Елі Вітні отримав патент на машину для очищення бавовни. У 1917-му в Києві розпочався губернський кооперативний з’їзд, який проголосив курс на автономію України. У 1923-му Рада послів держав Антанти остаточно визнала суверенітет Польщі над Східною Галичиною. У 1939-му війська Угорщини вдерлися на територію Карпатської України. У 2014-му в Харкові Андрій Білецький та компанія дали бій Моторолі та “Оплоту” на Римарській. Тоді ж бійці із самооборони Майдану прибули полігон у Нових Петрівцях – формувати перший добробат.

Свята та пам’ятні дати 14 березня

14 березня – День українського добровольця.

У світі – Всесвітній день сну (відзначають у п’ятницю перед весняним рівноденням) і Міжнародний день дій проти гребель.

Також сьогодні: Міжнародний день числа Пі та Міжнародний день математики, День метеликів, День генія та Міжнародний день питань (обидва відзначають на честь дня народження Альберта Ейнштейна).

14 березня в історії

14 березня 1796 року американський винахідник Елі Вітні отримав патент на машину для очищення бавовни (так званий котон-джин). На той момент пристрій був революційним. Бавовна була дуже ходовим товаром – її масово закуповували англійські фабрики. Найпростіше було працювати з довговолокнистим сортом із чорним насінням. Його було легко очистити, пропустивши через пару валиків. Але така рослина без проблем культивувалася лише на узбережжі США. Водночас по всьому півдню – в тому числі всередині материка, добре ріс інший сорт – коротковолокнистий, із зеленим насінням. У нього був значний недолік – насіння так прилипало до волокон, що його важко було відірвати. Саме цю проблему вирішив Елі Вітні, зробивши виробництво бавовни основною галуззю всього американського Півдня на довгі роки.

Причому сам винахідник не був корінним у рабовласницьких штатах. Він був янкі – з північного Массачусетсу. Проте, здобувши освіту, не захотів працювати викладачем там, де жив. Він погодився на пропозицію роботи з Південної Кароліни. А там випадково познайомився з плантаторкою, вдовою Кетрін Грін. Вона запропонувала чоловіку стати повіреним на її плантації в Джорджії. Там Вітні зіткнувся з проблемою очищення бавовни та зміг її розв’язати.

“Натхненний ручними щітками, винайденими поневоленими робітниками, Вітні створив пристрій, що простягає бавовну крізь набір дротяних зубів, встановлених на обертовому циліндрі. Волокно пропускали через вузьку залізну решітку – з надто маленькими прорізами, щоб крізь них могли пройти насіння. Вважається, що цей винахід зміцнив вирощування бавовни на півдні США, фактично виключивши інші культури, і таким чином закріпило рабство”, – пише енциклопедія Britannica.

Є версія, що насправді винайшов механізм не Елі Вітні, а Кетрін Грін. Однак вона не могла оформити патент, адже на той час це було неможливо для жінки. Але підтверджень цьому немає.

14 березня 1917 року розпочався Київський губернський кооперативний з’їзд, який тривав два дні. Його учасники проголосили курс на автономію України. Докладніше.

14 березня 1923 року рада Послів держав Антанти в Парижі ухвалила рішення про визнання суверенітету Польщі над Східною Галичиною. Докладніше.

14 березня 1939 року війська Угорщини вдерлися на територію Карпатської України – на той час автономної республіки у складі Чехословаччини. Почалася нетривала, але дуже символічна угорсько-українська війна. Докладніше.

14 березня 1990 року місто Стрий у Львівській області стало першим містом в Україні, де над будівлею мерії підняли синьо-жовтий український прапор. Докладніше.

14 березня 2014 року в Харкові відбулася сутичка на вулиці Римарській, яку іноді називають першим боєм у російсько-українській війні. Адже обидві сторони мали вогнепальну зброю та застосували її. Докладніше.

14 березня 2014 року перші 500 учасників Самооборони Майдану прибули на полігон у селі Нові Петрівці, аби сформувати перший добровільний батальйон. Докладніше.

Церковне свято 14 березня

14 березня вшановують пам’ять преподобного Венедикта. Докладніше.

Народні прикмети

Який день 14 березня, таким і літо буде.

Якщо на вулиці багато калюж, то бджоли принесуть багато меду.

Якщо 14 березня снігопад, то восени буде врожай грибів.

Що не можна робити 14 березня

Не варто вирушати в далеку дорогу.

Не можна займатися рукоділлям та дарувати комусь вишиті вироби.

Не можна вихвалятися.